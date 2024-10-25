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爭取興建天花湖水庫 縣長鍾東錦：對大矽谷計畫大有助益

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
大矽谷計畫很重要的一環就是穩定充足的水電供應，行政院長卓榮泰今天也前往視察為在頭份的東興淨水廠。圖／行政院提供
大矽谷計畫很重要的一環就是穩定充足的水電供應，行政院長卓榮泰今天也前往視察為在頭份的東興淨水廠。圖／行政院提供

經濟部水利署於2013年規畫在苗栗縣頭屋、公館鄉交界處興建天花湖水庫，也通過有條件環評，但之後因地方反對而喊卡，苗栗縣長鍾東錦今天趁行政院長卓榮泰到苗栗視察科園區供水基礎建設的東興淨水廠時，爭取中央支持興建；鍾表示「若能興建天花湖水庫，對大矽谷計畫大有助益。」

鍾東錦說，見到後龍溪水一直往台灣海峽流，覺得可惜，他上任後支持興建天花湖水庫，且天花湖水庫環評已經通過，他了解民眾反對原因後，主要是當時農民體力足還能耕種，但如今已上了年紀，年輕人也鮮少回鄉耕種。

他向卓院長說，天花湖水庫一案須依中央水資源調度看是否有必要，若能建置天花湖水庫對大矽谷計畫與台灣水資源調度大有助益。

卓榮泰則表示，天花湖水庫一案，請經濟部規畫，但需有基本回饋機制、不要影響交通、生活品質等。卓榮泰也提到，以前的水灌溉良田，現在的水灌溉晶圓，水電皆為大矽谷計畫的基本工程。

苗栗縣長鍾東錦今天趁行政院長卓榮泰到苗栗視察科園區供水基礎建設時，爭取中央支持興建天花湖水庫。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天趁行政院長卓榮泰到苗栗視察科園區供水基礎建設時，爭取中央支持興建天花湖水庫。記者吳傑沐／攝影
大矽谷計畫很重要的一環就是穩定充足的水電供應，行政院長卓榮泰今天也前往視察為在頭份的東興淨水廠。圖／行政院提供
大矽谷計畫很重要的一環就是穩定充足的水電供應，行政院長卓榮泰今天也前往視察為在頭份的東興淨水廠。圖／行政院提供

卓榮泰 水庫 矽谷

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