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逾4500人受惠 竹市11月起補助輪狀病毒、腸病毒等疫苗

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠表示，針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，提供帶狀皰疹疫苗補助，最高可達1000元。圖／新竹市政府提供
邱臣遠表示，針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，提供帶狀皰疹疫苗補助，最高可達1000元。圖／新竹市政府提供

新竹市今年11月1日起，補助0至6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗，50歲以上長者也將優先定額補助帶狀皰疹自費疫苗。針對中低收、重大傷病及罕病新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗2劑型服務也維持全額補助，預估每年將有4500人受惠。

新竹市代理市長邱臣遠指出，輪狀病毒及腸病毒感染是幼童常見的疾病，而疫苗接種是最有效益的預防方法，但目前此類疫苗皆為自費項目，對此市府部分補助此項疫苗費用，希望透過疫苗施打，有效降低竹市幼童與長輩因感染而引發後續嚴重的症狀、減少醫療花費。

邱臣遠表示，針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，提供帶狀皰疹疫苗補助，最高可達1000元。

此外，針對被稱為「百痛之王」的帶狀疱疹，目前尚未有公費補助，民眾必須自費接種。竹市此次將50歲以上長者接種帶狀疱疹疫苗納入優先定額補助對象，落實老幼共好的政策，關注並照顧需要幫助的族群。

新竹市衛生局長陳厚全表示，竹市的人口密度在全國排名第二，透過自費疫苗補助，期望提升0至6歲及50歲以上高風險對象的疫苗接種意願，增強竹市的疫苗保護力，降低感染風險。

衛生局說明，自11月1日起，符合自費疫苗補助對象的市民，在接種疫苗後6個月內需檢3個月內含有個人遷徒紀錄的詳細記事戶口名簿或戶籍謄本及匯款存摺封面影本、申請人身分證和印章、合約醫療院所開立的收據正本，詳細補助資訊可至衛生局網站查詢，或撥打專線03-5355130預約洽詢。

新竹市今年11月1日起，補助0至6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗，50歲以上長者也將優先定額補助帶狀皰疹自費疫苗。圖／新竹市政府提供
新竹市今年11月1日起，補助0至6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗，50歲以上長者也將優先定額補助帶狀皰疹自費疫苗。圖／新竹市政府提供
邱臣遠表示，針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，提供帶狀皰疹疫苗補助，最高可達1000元。圖／新竹市政府提供
邱臣遠表示，針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，提供帶狀皰疹疫苗補助，最高可達1000元。圖／新竹市政府提供

疫苗 腸病毒 衛生局

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