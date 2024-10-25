逾4500人受惠 竹市11月起補助輪狀病毒、腸病毒等疫苗

新竹市今年11月1日起，補助0至6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗，50歲以上長者也將優先定額補助帶狀皰疹自費疫苗。針對中低收、重大傷病及罕病新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗2劑型服務也維持全額補助，預估每年將有4500人受惠。

新竹市代理市長邱臣遠指出，輪狀病毒及腸病毒感染是幼童常見的疾病，而疫苗接種是最有效益的預防方法，但目前此類疫苗皆為自費項目，對此市府部分補助此項疫苗費用，希望透過疫苗施打，有效降低竹市幼童與長輩因感染而引發後續嚴重的症狀、減少醫療花費。

邱臣遠表示，針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，提供帶狀皰疹疫苗補助，最高可達1000元。

此外，針對被稱為「百痛之王」的帶狀疱疹，目前尚未有公費補助，民眾必須自費接種。竹市此次將50歲以上長者接種帶狀疱疹疫苗納入優先定額補助對象，落實老幼共好的政策，關注並照顧需要幫助的族群。

新竹市衛生局長陳厚全表示，竹市的人口密度在全國排名第二，透過自費疫苗補助，期望提升0至6歲及50歲以上高風險對象的疫苗接種意願，增強竹市的疫苗保護力，降低感染風險。