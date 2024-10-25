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體驗苗栗客庄美食秀 「好味市集」27日在頭份尚順登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗客庄「好味市集暨廚藝行銷推廣活動」本周日將在頭份市尚順育樂世界天橋下廣場熱鬧登場，從客庄美食到異國料理都可在好味市集品嘗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗客庄「好味市集暨廚藝行銷推廣活動」本周日將在頭份市尚順育樂世界天橋下廣場熱鬧登場，從客庄美食到異國料理都可在好味市集品嘗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動苗栗客庄「品道地 學好味」廚藝體驗行銷推廣計畫，本周日（27日）將在頭份市尚順育樂世界天橋下廣場舉辦好味市集暨廚藝行銷推廣活動，現場將結合美食展售、DIY體驗、廚藝遊程介紹，邀請各地遊客一同參與這場文化與美食的盛宴。

縣府文觀局指出，活動期間除了有精彩的表演節目外，還有廚藝業者現場大秀客家料理表演，並提供300份客家點心試吃、100名美食DIY體驗活動名額，集結16家在地美食、農特產攤位、9台行動攤車展售，從客庄美食到異國料理都可在好味市集一網打盡。

消費滿百元還有機會抽「智慧型烤麵包機」、「遊程體驗券」等好禮，打卡「苗栗陶瓷博物館」粉絲專頁再贈限量小餅乾乙份，發完為止。

文觀局長林彥甫表示，苗栗有著山海兼備的獨特地理環境，每一處都有屬於客家文化的烙印，隨著體驗型旅遊興起，深度遊程結合飲食文化的模式逐漸成為主流，能讓遊客更為真實地感受當地的歷史、風俗與人情。透過廚藝活動的推廣，遊客不僅能體驗料理的樂趣，還能深入瞭解苗栗的在地生活，從美食中探尋文化記憶，都能感受到客庄的濃濃人情味。

客家文化 料理 美食

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