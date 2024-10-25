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桃園中原文創園區市府辦活動人潮多 議員指有改善空間

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員葉明月指文化局在中原文創園區辦活動有改進空間，局長邱正生說明有些活動性質不一樣，參加的人數也會受影響。圖／桃園市議會質詢直播畫面
議員葉明月指文化局在中原文創園區辦活動有改進空間，局長邱正生說明有些活動性質不一樣，參加的人數也會受影響。圖／桃園市議會質詢直播畫面

桃園市中原文創園區去年底啟用，市議員葉明月今天在議會總質詢指出，市府雖然在園區辦多場活動，包括無人機表演及國慶升旗，但有不少民眾在她臉書、粉專等平台留言點出缺失要市府改善。

文化局長邱正生表示，截至目前為，中原文創園區總共舉辦了42場活動、23檔展覽、市集123場，總共110萬人次參訪；另外，無人機表演吸引5、6百人到場，觀賞科技及深度的表演，成效非常好，會再讓活動更精緻吸引更多人參加。

葉明月指出，中原文創園區辦活動參加的民眾非常多，顯示活動舉辦很成功，但部分大型活動還有檢討改善空間。她以9月20日到10月13日的桃園科技藝術節活動為例，9月28日無人機跨界表演，用144台無人機創意十足，但據了解因為訊號不良有的無人機墜落，造成排列的圖形有些民眾看不懂，不等表演結束就離開。

另外，中原文創園區10月10日國慶日當天舉辦升旗典禮活動，有唱團、啦啦隊、儀隊表演等非常精彩，但是會場有的位置看不到舞台表演，而舞台上人看不到國旗進場，無人機載國旗飛過升旗典禮上空時氣勢不足，其實只要搭配電視牆等各項配套措施就可改善。

葉明月建議，中原文創園區有草原有綠地，其實可以考慮用贈送野餐墊方式，讓活動可以延續加長民眾留園時間，也可增加館內活動曝光度與提高民眾參與意願，同時停車費半價，吸引民眾前來，希望市府加油。

民政局長劉思遠說明，升旗典禮會找合適的地點舉行，不會一直在同一區，不過各區公所都會協助辦理，今年的升旗典禮有約4千人參加，活動相當成功。

民政局辦升旗典禮吸引近4000人參加，議員葉明月認為有部分細節未注意，局長劉思遠認為活動很成功。圖／桃園市議會質詢直播畫面
民政局辦升旗典禮吸引近4000人參加，議員葉明月認為有部分細節未注意，局長劉思遠認為活動很成功。圖／桃園市議會質詢直播畫面

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