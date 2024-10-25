桃園幼獅青年創業村智慧園區開發案2年沒動靜？市府說明

桃園市議員李家興今天在議會總質詢指出，前市府與國產署合作規畫「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」，2022月5由上市公司新光合纖得標，取得50年地上權，事隔兩年，11.4公頃的基地3.4萬坪開發區沒動靜，形同荒廢。

副市長王明鉅答詢表示，該案分兩階段開發，第一階段的期限還沒到，會督促新纖落實開發計畫。經發局長張誠說，業者10月初已經申請第一階段的建照，也訂出開發期程，預計2027年5月完成，一階段主要建築為青年創業中心。

經發局說明，新纖得標後會定期和業者開檢討會議，第一期園區預定2025年2月開工，新纖以子公司新光幼獅公司在10月初申請建造，除了基礎設施，還有青年創業村有3000坪以上的青創空間，估計總投資金額約56億元。

新纖第2期開發內容包含智慧製造生產廠房，與其他園區公共設施，預計2030年5月完成第，雖然還沒有具體的建築配置，不過業者一二期總投資會超過100億元。

經發局表示，「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」在幼獅工業區旁，前市府和國有財產署合作活化國有地，規畫園區開發計畫，新纖得標後因為是公司重大投資計畫，這兩年內部有多次討論並慎選建築團隊，今年1月對外宣布規畫內容。

新纖公司今年1月發布消息，表示預計8年內完成全區開發，除了青年創業基地，還引入尖端科技循環經濟、綠能與智慧製造，結合AI、大數據打造綠色智慧生產園區，匯聚新創及工業4.0關聯產業，包括集團工程塑膠、回收酯粒等都已朝尖端、高值化發展，屆時可以在園區設置這方面的新創產業基地。

經發局說明，全案於2021年評定新光合成纖維為最優申請人，隔年5月20日與新光合纖成立的專案公司新光幼獅公司，完成投資開發營運契約簽署，需支付權利金共9.5億，取得50年地上權，若於營運期間內符合營運良好評定可申請優先訂約，以20年為限。