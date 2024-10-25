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台中自助洗衣店全國最多！民代促：快訂安全自治條例

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員吳佩芸說明，根據財政部資料統計，台中市自助洗衣店家數去年達413家，全國最高。圖／吳佩芸提供
台中市議員吳佩芸說明，根據財政部資料統計，台中市自助洗衣店家數去年達413家，全國最高。圖／吳佩芸提供

台中市議員吳佩芸今關心，台中市自助洗衣店去年413家，六都最多、也是全國最高，一旦管理不當，就可能會引發火災、應參照桃園市，訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」。台中市副市長黃國榮說，別縣市好的做法，市府將審慎研議。

台中市議員吳佩芸今在市議會財政經濟業務質詢指出，近年全國自助洗衣店家數逐年攀升，根據財政部資料統計，台中市自助洗衣店家數去年達413家，六都最多，更為全國最高。

吳佩芸說明，近年來，自助洗衣店因使用方便、設備新穎、複合式消費空間等優點，讓學生、租屋族及小家庭等廣為使用。但隨著自助洗衣店廣設，現場無人管理，以及防災設備的不完備也潛藏公安危機。

吳佩芸提出，桃園市政府已於今年8月預告制定「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，台中目前對於自助洗衣店的控管方針是什麼？是否已開始研擬相關自治條例？

經發局長張峯源回應，台中市洗衣店含自助洗衣店約1000家，最主要的公安問題為火災和噪音，跟一般民間市場發生火警是類似的，自助洗衣店依照內政部消防署「各類場所消防安全設備設置標準」辦理已足夠。

吳佩芸認為，自助洗衣店大多採24小時營業，現場無人管理，且營業場所常以天然氣或瓦斯作為燃料，或以電力作為能源，一旦管理不當，就可能會引發火災、氣爆等重大意外，在風險管理措施上應有所區別，況且台中市自助洗衣店全國最高，不應發生憾事才採取行動。

吳佩芸要求，市府應比照桃園市政府制定條例與罰則，限制自助洗衣店設置樓層、樓地板面積，並對防災設備規範，才能保障市民生活安全。

台中市議員吳佩芸今關心，台中市自助洗衣店全國最多，應參照桃園市，訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」。記者趙容萱／攝影
台中市議員吳佩芸今關心，台中市自助洗衣店全國最多，應參照桃園市，訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」。記者趙容萱／攝影

台中市 吳佩芸 桃園

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