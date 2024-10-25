新竹購物節挨批圖利 邱臣遠：依法進行

新竹市政府為振興地方產業與觀光，今舉辦為期2個月的「新竹購物節」，消費滿200元即可參加抽獎把汽車、黃金等好禮帶回家，但因承辦廠商的公司登記僅3個月，被議員質疑標案是為特定廠商打造；代理市長邱臣遠強調，一切程序皆依法進行。

新竹市議會時代力量黨團昨天開記者會，指新竹購物節活動有許多不合理之處，除了承辦廠商公司成立僅3個月，買菜、加油的發票也都能抽獎，而且適用發票還溯及10月1日，對活絡商圈根本沒有幫助。

議員林彥甫指出，購物節標案有3家公司投標，其中1家除了辦過台北和桃園的購物節，更連續8年承辦台南購物節，如此有經驗的廠商未能得標，卻由成立僅3個月的新公司拿下，實在不難讓人聯想。另外，明年度購物節預算也500萬元增加到900萬元，活動成效未能驗證就大幅增加預算，「是否為特定廠商量身打造」。

議員蔡惠婷認為，購物節應該消費行為設限，讓民眾對新竹店家產生綁定效應，才會延續活動後的回購，可惜未見這方面的安排；議員廖子齊指購物節安排在雙11和百貨周年慶期間，對活絡本地商圈的幫助有限，應重新評估策略。

邱臣遠表示，市府是依照採購法公開招標，程序皆依法進行，而且購物節不是單一活動，市府從第3季到第4季還有竹風好市微光市集、萬聖節大遊行和耶誕節晚會，是個全面性的整合行銷計畫。