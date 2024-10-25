車載號誌停產 機捷增購列車卡關

桃園捷運公司爭取新購機捷列車，今年3月與交通部達成先買10列共識，但採購因車載號誌系統設備停產卡關，詢問多家廠商仍無解；多名議員關注採購問題，也憂停產影響既有列車保養維修與運行。桃捷表示，已發函交通部，希望中央一起解決。

機場捷運由交通部規畫設計與發包興建，完工後交由桃園市政府轄下的桃園大眾捷運公司營運，基於管用合一原則，有意將產權移交桃市，但桃市盼中央先協助採購新列車，雙方協商多時，終在今年3月拍板先採購10列，60億元經費大致各出一半；至於產權移轉，桃捷總經理莊英震表示案子由行政院國發會審查中，現在產權還是中央的。

機捷列車採購案雖然拍板，但桃捷訪價不順利，原因出在與軌道號誌系統匹配的車載號誌系統設備已經停產。

桃捷表示，現有機捷列車是搭載DTG-R車載號誌系統，這套系統在生產廠商被西門子收購後停產，但若換成西門子旗下其他號誌系統設備，列車只能在A22至A23站運行；桃捷已詢問多家列車製造商，製造商也因為無法取得西門子號誌系統的報價而無法提供列車完整報價。若配合新系統更換軌道設施，則需另一筆可觀鉅款。

議員陳雅倫、李宗豪、朱珍瑤和舒翠玲等人都關心機捷列車採購卡關問題；李宗豪質疑西門子壟斷市場，要求桃捷必要時採取法律行動捍衛權益。舒翠玲也質疑西門子「另有所圖」，指機捷產權還是交通部，當初規畫設計、簽約與建造也是交通部，中央也應該出面。

莊英震說，DTG-R車載號誌系統停產時，桃捷確實未收通知，是3月向詢價才從製造商口中得知，已尋求交通部協助解決問題。至於既有列車的維修保養，桃捷尚有足夠備品，運行不成問題。

另外，桃園捷運綠線拚2026年北段七站通車，供應全線機電設備及列車動力的主變電站昨通電，階段性工作完成後，下一步就等首列車年底運抵台灣測試；捷運工程局表示，綠線號誌系統採用西門子TrainGuard MT全自動無人駕駛系統，與機捷不同，無停產問題。