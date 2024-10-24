剛預告升級拉霸機 「新政治提款機」平台突發文：不參加萬聖遊行

新竹市去年萬聖夜大遊行有民眾裝扮成「新政治提款機」，藉此諷刺市長高虹安，引來多名「黑衣臉譜男」抽菸包圍，前陣子新政治提款機才預告將升級成拉霸機參加萬聖遊行，不過今晚「本機」卻突然發文表示「不參加了」。

擁有近5千名粉絲追蹤的「新竹市新政治」粉絲頁為「新政治提款機」所經營，今天晚間突然發文表示，最近新竹的風，相當喧囂，「本機」也是新竹人，對於這樣的風，早已見怪不怪，真正令本機擔憂的，是另外一股風。

新政治提款機表示，許多朋友私訊本機，詢問後天的萬聖節大遊行本機會不會出現，本機很負責任地跟大家說：「這一次，本機會怕，所以本機這次不會參加。」

新政治提款機指出，他們不過就是紙箱做的道具，甚至不是真正的提款機，而且一句話都不會說，但高虹安與他的快樂夥伴們不這麼想，他們說「本機」是在陳抗、批評他們是骯髒的政治語言、指控他們是造謠抹黑煽動衝突對立，甚至還說「本機」疑似是爆裂物。

新政治提款機表示，現在海水退了，大家可以看看高虹安、可以看看柯文哲，到底是誰沒穿褲子，到底是誰新政治炸彈一顆接著一顆引爆？不謙卑思考的下場，就是一個貪汙被判7年4個月、一個涉嫌圖利收賄被羈押在土城。

最可笑的是，當初萬聖節力挺市府的時代力量，說本機「生活政治化」相當危險；今天購物節，怎麼今天就變成砲轟市府的時代力量？到底哪一個才是時代力量？搞得他好錯亂，站在道德的制高點左右批判，藍綠白的立場「我全都要」，真的是比高虹安柯文哲還貪，也難怪貴黨某議員是高虹安的好閨蜜，畢竟物以類聚嘛。

新政治提款機表示，去年他被8個抽著菸、嚼檳榔、臉上畫著臉譜的不明黑衣人包圍，當時他害怕極了，事後居然還被人說本機是自導自演，但一年過去了，進度呢？明明就有依據菸害防制法開罰，為什麼現在仍無法對大眾說清楚這8名黑衣臉譜男是誰？更悲哀的是，事件發生當下的警察局長、二分局長，通通都被調離新竹市，彷彿有一股無形的力量，在暗中護航這8名罪犯。

新政治提款機強調，他跟大家一樣，都只是在新竹市的普通老百姓，面對這樣般的惡勢力在這座城市蔓延，一樣會感到恐懼，所以這一次，他決定不參加大遊行，被抹黑或抹綠都是其次，而是他擔心自身的生命安全。

新政治提款機表示，他不會就這樣放棄，這座城市還是有很多令人感到光榮的人事物，他會繼續用自己的方式，繼續戰鬥。

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