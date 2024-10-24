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強風吹垮大樓女兒牆！竹南龍山居邑大樓有水泥塊掉落 龍山路暫時封閉
受強勁東北季風影響，苗栗縣竹南鎮大同高中運動場跑道的PU鋪面，昨天下午被強風掀起受損，鄰近的龍山居邑大樓10樓女兒牆，今天下午2點多也因風大造成裂痕搖擺導致水泥塊掉落，目前警方已封路交通管制中，管委會則暫以繩索綑綁，並找鐵工將連夜焊燒鐵架固定，以策安全。
今年7月凱米颱風肆虐台灣，花蓮馬姓一家三口的座車，遭大樓掉落的女兒牆砸中，造成1死1重傷意外，令人心有餘悸。竹南鎮民代表林進明指出，位在光復路與龍山路口的龍山居邑大樓10樓女兒牆，下午2點多發生水泥塊掉落樓下路面，大家才赫然發現樓頂女兒牆不敵強風侵襲，不斷搖擺且有龜裂，因此報請轄區警察暫時封閉龍山路；他呼籲，現場交通管制中，車輛請改道。
山佳里長曾錦土說，事情發生後，管委會一時之間也不知怎麼辦，只能先上樓用繩索綑綁搖搖欲墜的女兒牆，經建議才緊急找鐵工設計支架，將連夜施工焊接鐵架來固定。
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