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苗縣府攜手聯合大學推數位學伴 逾8萬小時伴偏鄉學童

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
聯合大學日前舉辦相見歡活動，將受輔學童自偏鄉接到聯大校園，體驗一日大學遊，大小學伴在知性的活動設計下，有歡樂、有感性，感受真實的彼此。圖／苗栗縣政府提供
聯合大學日前舉辦相見歡活動，將受輔學童自偏鄉接到聯大校園，體驗一日大學遊，大小學伴在知性的活動設計下，有歡樂、有感性，感受真實的彼此。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府教育處配合教育部「數位學伴計畫」，與聯合大學攜手合作，於課後運用遠端網路平台，針對偏鄉弱勢學生，以客製化教材，由大學生線上一對一即時教學與陪伴，促進城鄉數位機會均等，今年計有7所國中小共64位學生受惠。

縣府指出，苗栗在地大學端的國立聯合大學「數位學伴團隊」投入此計畫長達16年，以遠端一對一視訊課後輔導，串起大學生與偏鄉學校學童的學習網絡，累積線上陪伴偏鄉學童已逾約8萬小時，不僅提供網路線上的課業輔導，更為孩子提供多元的文化視野及生涯陪伴；至今，縣受惠小學伴已逾千人。

為拉近大小學伴間的距離，日前國立聯合大學舉辦相見歡活動，將受輔學童自偏鄉接到聯大校園，體驗一日大學遊，將數位學伴的愛與溫暖從虛擬網路世界的線上陪伴，延伸為校園裡真實世界的互動學習。

聯合大學學務長韓建遠也親臨會場，與聯大師生一起共同歡迎小學伴的到來；他表示，透過面對面交流，期望能提升學伴的多元視野、生活體驗，增加對未來學習的想像，也期待在未來的視訊課程中，提升學習動機及成效。

縣長鍾東錦表示，數位學伴計畫是一項需要長期投入的教育工作，感謝國立聯合大學長年來對苗栗縣國中小弱勢學生的輔導關懷與陪伴成長，讓參與學伴計畫學童於平日周間有大學階段的大哥哥或大姊姊線上課後陪伴學習。

希望透過遠距教學的力量挹注於偏鄉教育，以客製化教材，進行個別化教學，將跨越空間減少數位落差的雲端線上學習模式，結合縣府端教育資源，同步印證數位學伴「以生命陪伴生命、以生活教導生活」理念，讓此一對一的教與學跨校陪伴成長力量在苗栗縣教育園地更能深耕續航。

苗栗縣政府教育處配合教育部「數位學伴計畫」，與聯合大學攜手合作，於課後運用遠端網路平台，針對偏鄉弱勢學生，今年計有7所國中小共64位學生受惠。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府教育處配合教育部「數位學伴計畫」，與聯合大學攜手合作，於課後運用遠端網路平台，針對偏鄉弱勢學生，今年計有7所國中小共64位學生受惠。圖／苗栗縣政府提供

偏鄉教育 苗栗縣 遠距教學 鍾東錦

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