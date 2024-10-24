衛福部4年投18.5億拚食安 蘇俊賓：應強化地方稽查量能

衛福部今天在行政院會提出「食安心-卓越深耕管理計畫」，規畫未來4年編列18.5億預算，強化食安防護網。桃園市副市長蘇俊賓強調，地方稽查量能不足、仍待加強，中央也應健全資訊共享平台，主動公布風險資訊與流向提供各縣市，讓地方政府有依循。

行政院會今日討論「食安心-卓越深耕管理計畫」，規畫未來4年編列18.5億預算，每年約投入4.6億，從源頭風險、產銷監管及全民監督等3大面向，強化食安相關機制的管理、查驗、整合及輔導。

蘇俊賓表示，先前國內發生蘇丹紅事件，他曾在院會上針對可能的破口提出建議方案，包含加強邊境管制、補足地方稽查量能以及建立跨部會資訊平台等；本次食安深耕管理計畫，邊境管制已列有強化方案，但地方稽查量能仍待加強。

他以學生營養午餐的蔬果農藥檢測工作為例，目前各縣市政府都有在產源、蔬菜截切場或是學校廚房進行抽查檢驗，但因檢驗結果須待7天出爐，若發現有超標的品項也已被學童吃下肚。

蘇俊賓建議，中央應妥善配置稽查資源及量能，以辨識高風險的產源，並採取有效的預防管理措施，如農藥殘留檢驗，不應僅知道良率多少，而是透過數據讓政府做到預防工作，一旦源頭或哪個環節發現有問題，就應該立刻停止供應，做好把關。

蘇俊賓也指出，目前中央缺乏跨部會、跨縣市的食安資訊共享平台，導致食安疑慮發生時，縣市各自訂定標準與稽查頻度、下架或預防性的停用食材，徒增民眾不安；呼籲中央應健全資訊共享平台，主動公布風險資訊與流向，讓地方政府有依循。