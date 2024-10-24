3成SRF廠不合格 桃園市副市長蘇俊賓：排放標準應達歐盟規範

環境部今天在行政院會上提出「全台垃圾處理和SRF全面體檢、加嚴標準」報告，桃園市副市長蘇俊賓表示，目前SRF廠有3成不合格，環境部制定的汙染物排放新標準也未達歐盟規範，呼籲中央應制定更完善的來源、處理及汙染物排放管制，才能讓民眾安心。

蘇俊賓表示，設置SRF廠目的應是處理國內的事業廢棄物，若持續開放大量的塑膠廢棄物進口，也與政策目的不符；台灣每年進口的廢塑膠將近24萬噸，就算不是直接用於燃燒發電，也排擠台灣其他不見得需要SRF廠處理的塑料。

蘇俊賓直言，過往常有評論認為SRF廠被汙名化，然而根據環境部資料，國內確實有3成SRF廠不合格，且台灣的空氣汙染排放標準仍較歐盟寬鬆，以粒狀汙染物為例，歐盟標準是每立方公尺10毫克，環境部僅訂每立方公尺30毫克；氮氧化物的歐盟標準是73ppm，環境部訂100ppm，「歐盟標準只跟一半，無法化解民眾疑慮。」

蘇俊賓表示，他肯定環境部願意全面體檢SRF廠並提出管制規範，但空汙排放標準還有加嚴必要，環境部最起碼要訂出比照歐盟的規範來把關，「不要只做8成，剩下2成也要繼續做下去。」

此外，環境部報告指出，2017年起全國各縣市焚化爐陸續進入整改過渡期，每年約有9至17萬噸垃圾須進掩埋場，目前仍約有73.4萬噸裸露垃圾待處理。

蘇俊賓表示，環境部原先補助或輔導各縣市興建大型焚化爐，目的是處理家戶垃圾，有餘裕才處理事業廢棄物，但在各縣市焚化爐能量不均下，卻缺乏中央跨縣市協調機制，造成各縣市焚化爐處理事業廢棄物的比例高達10%至64%，每年處理約172萬噸事業廢棄物，顯不合理。

蘇俊賓說，全國各地掩埋場目前裸露垃圾高達73.4噸，實際上可能不只這個數字，尤其掩埋場因為沼氣關係，發生火災機率相對較高，希望環境部在焚化爐整改的過渡時期，優先提供資源，協助地方政府添購紅外線熱顯像儀或氣候條件預警系統，並針對消防管線布設及汰換，搭配整體的垃圾處理方案才會完整。