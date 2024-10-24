桃捷綠線「心臟」通電 北段七站最快年底能見列車跑

桃園捷運綠線拚2026年北段七站通車，供應全線機電設備、車站及列車動力的主變電站今天通電，完成階段里程碑，下一步就等首列列車年底運抵台灣測試。

捷運工程局指出，主變電站就好比人體的心臟，提供人體血液循環所需動力，其組成包含161kV GIS（氣體絕緣開關）、161kV/22kV主變壓器、22kV開關、整流變壓器、整流器、直流開關等，而氣體絕緣開關與直流開關盤更是由德國飄洋過海運抵，經西門子德國技師確保安裝無虞，台電耐壓測試過關，今天正式通電。