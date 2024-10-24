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桃捷綠線「心臟」通電 北段七站最快年底能見列車跑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線拚2026年北段七站通車，供應全線機電設備及列車動力的主變電站今天通電，下一步就等首列列車年底運抵台灣測試。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚2026年北段七站通車，供應全線機電設備及列車動力的主變電站今天通電，下一步就等首列列車年底運抵台灣測試。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線拚2026年北段七站通車，供應全線機電設備、車站及列車動力的主變電站今天通電，完成階段里程碑，下一步就等首列列車年底運抵台灣測試。

捷運工程局指出，主變電站就好比人體的心臟，提供人體血液循環所需動力，其組成包含161kV GIS（氣體絕緣開關）、161kV/22kV主變壓器、22kV開關、整流變壓器、整流器、直流開關等，而氣體絕緣開關與直流開關盤更是由德國飄洋過海運抵，經西門子德國技師確保安裝無虞，台電耐壓測試過關，今天正式通電。

捷工局表示，主變電站後續將配合車站施工進度，陸續將22kV電力送至各車站，供應車站空調、照明、消防、電梯、電扶梯等設備電源。另外，主變電站更是首列車抵台前的最後一道關卡，代表軌道建設一切就緒，就等列車試運行。

桃園捷運綠線GC01段工程即將進入軌道機電等設備進駐，高架橋兩側牆面已牽好照明系統的電纜，而軌道機電的電纜待施作。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線GC01段工程即將進入軌道機電等設備進駐，高架橋兩側牆面已牽好照明系統的電纜，而軌道機電的電纜待施作。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線拚2026年北段七站通車，供應全線機電設備及列車動力的主變電站今天通電，下一步就等首列列車年底運抵台灣測試。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚2026年北段七站通車，供應全線機電設備及列車動力的主變電站今天通電，下一步就等首列列車年底運抵台灣測試。圖／桃園市捷運工程局提供

台電 捷運 桃園

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