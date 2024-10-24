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狂風襲竹南！台積電員工下班被吹到「倒退嚕」 整排機車全倒原地加班

聯合新聞網／ 綜合報導
昨夜怪風強襲竹南台積電園區，員工們下班想回家卻走不了，整排機車被吹得東倒西歪。圖／翻攝自爆料公社
昨夜怪風強襲竹南台積電園區，員工們下班想回家卻走不了，整排機車被吹得東倒西歪。圖／翻攝自爆料公社

苗栗縣昨（23）日東北風強勁，包括頭份、苗栗市區都有路樹遭強風吹倒。臉書粉絲專頁「爆料公社」也分享一段由網友拍下的影片，只見怪風強襲位於苗栗縣竹南的台積電園區，員工們下班想回家卻走不了，整排機車被吹得東倒西歪，掀起熱烈討論。

地點位在竹南科專二路，有網友曬出昨夜台積電園區外奇景，只見到了下班時間大家準備回家之際，強勁的怪風襲來，行人各個「舉步維艱」被吹到動不了，不只無法前進甚至還「倒退嚕」，園區外的機車也硬生生全倒，引起網友們熱議。

貼文一出也釣出一票苦主，網友們紛紛留言表示，「倒在那邊的苦主+1，第一次在公司出口被風吹倒」、「風大加上大樓風切，很可怕的」、「如果我說昨天風大到我車門關不起來，你們敢信嗎？」、「嗯，我以前在附近上班，冬天真的都這樣」、「這風力有達到停班停課的標準嗎」。

對此，不少新竹、苗栗的在地鄉親面對連日怪風心有戚戚焉，「昨天、今天竹南頭份風真的很誇張，騎車真的超危險」、「竹南頭份的風真的超級大」、「比颱風還颱風！」、「新竹苗栗不誇張，風超大又亂吹沒方向性」。

近日由於東北季風明顯偏強，氣象署今（24）日上午也針對新竹等16縣市發布陸上強風特報。包括嘉義、台南、台東沿海空曠地區，苗栗至雲林、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖都可能有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，請民眾特別注意。

台積電 東北季風 苗栗縣

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