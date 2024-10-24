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延宕9年終於開工 桃園楊光國中小活動中心2026年完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於順利開工。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於順利開工。記者翁唯真／攝影

桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於順利開工，將興建1棟2層樓建築，內部包含綜合籃球場、表演台、活動室、廁所等空間，工程經費約1.2億元，預計2026年上半年完工。

楊光國中小全校約1600位學生，校內長年缺乏大型活動空間及室內重要公共場所，為解決學校室內集會、活動空間不足問題，加上校方跆拳道屢獲佳績，因此希望可以興建附設跆拳道、擊劍教室的複合式活動中心。

不過歷經設計修改、經費不足及招標愈困難等情況，導致活動中心遲遲無法順利開工。最終協調設計1棟2層樓建築綜合活動中心，工程總經費也由多年前的6000萬提高至1.2億元。

桃園市工務局說，活動中心總樓地板面積約1672平方公尺，提供可容納約700人的集會空間，內部空間規畫包含綜合籃球場、表演台、活動室、多功能空間、機房及男女廁所等，並將戶外空間規畫為多元綜合學習區、生態教學園區及車輛停放空間，以提供學校師生做體育、文化及藝術和社交活動的優質場所。

桃園市長張善政表示，楊梅國中小規模相當大，跆拳道更是厲害，未來興建好活動中心，能讓學生有更完善的訓練空間相信會如虎添翼，1.2億元經費市府全額支持，期待場館如期如質完工，讓師生盡快享受設施。

校長曾學鉦說，很開心終於能興建活動中心，造福校內師生，真的等很久，學生現在校內有跆拳道訓練教室，未來也能至活動中心訓練，繼續培訓出優秀選手。

桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於順利開工。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於順利開工。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於順利開工。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於順利開工。記者翁唯真／攝影

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