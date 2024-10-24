桃園機捷列車設備停產 60億增購列車案卡關

桃園捷運公司爭取新購機捷列車，今年3月與交通部達成先買10列共識，費用對半分，但採購因號誌系統設備停產卡關，詢問多家廠商仍無解；採購卡關令議員關注，也憂設備停產影響既有列車運行。桃捷表示，已發函交通部，希望中央一起解決。

桃捷公司考量新冠疫情過後機場捷運運量成長，計畫添購15輛列車，但因為機捷產權屬於交通部，桃捷目前只是營運方，雙方在採購列車一事各有想法，直到今年3月達成共識，60億元採購費用大致各出一半，不過訪價至今無下文。

桃捷表示，現有的機捷列車是搭載DTG-R車載號誌系統，生產這套系統的廠商已被西門子收購，詢問西門子得到的回覆是該系統已經停產，但新列車若換成西門子旗下其他系統，又只能運行A22至A23站；桃捷已詢問多家列車製造商，列車製造商均因無法取得號誌系統報價而無法提供列車完整報價，若軌道設備配合新系統更換，則需另一筆可觀鉅款。

議員陳雅倫、李宗豪、朱珍瑤和舒翠玲等人都關心機捷列車採購卡關問題；李宗豪質疑西門子壟斷市場，要求桃捷必要時採取法律行動捍衛權益。舒翠玲則指機捷產權還是交通部，當初規畫設計、簽約與建造也是交通部，採購案遇到狀況，中央也應該出面才對。

桃捷總經理莊英震說，DTG-R車載號誌系統停產時，廠商確實未收到通知，桃捷3月增購列車定案後，向列車製造商詢價才得知此消息，目前已跟交通部反映，希望中央地方共同解決問題。關於既有列車的維修保養，桃捷尚有足夠備品，更換維修零件尚不成問題，不至於面臨既有車輛都無法運行情況。