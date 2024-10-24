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桃園勞動局表揚幸福企業 新生每胎最高6萬6千補助遠優於政府

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
勞動局表揚友善措施幸福企業。圖／勞動局提供
勞動局表揚友善措施幸福企業。圖／勞動局提供

桃園市政府勞動局今日表揚友善措施幸福企業，局長李賢祥表示，優質托育措施是吸引人才、有效降低勞工流動率，也是企業永續經營，提升勞動生產力的重要關鍵因素之一。

獲獎的互宇向量公司為解決員工幼兒照顧、工作兩頭燒的問題，在公司設置企業員工子女居家式托育服務使員工上班時可就近送托，增加托育便利，還可以就近注意子女托育情形，更安心工作。財團法人台灣商品檢測驗證中心設有哺（集）乳室，還和幼托機構簽約提供托兒服務，同時發給員工新生兒每胎最高6萬6千元生育補助，每位每月最高3千元育兒津貼，以及生日、孝親與旅遊補助等，若員工有照顧傷病眷屬的需要，提供3日全薪看護假，打造友善職場提供員工安心工作的優質環境。

表揚活動在市府綜合會議廳，勞動局在現場還分享企業托育補助、獎勵、新型態職場托育模式，鼓勵事業單位打造關懷員工家庭生活的職場環境，也透過表揚企業仿效並實現友善育兒、勞資共好的優質職場。

獲表揚的企業有善元科技、互宇向量、台灣商品檢測驗證中心、倍斯特人力仲介等單位，友善措施多元化，包括發放育（托）兒津貼、有薪家庭照顧假、有薪孝親假、親子家庭日、有薪親職公益活動及企業辦理員工子女居家式托育服務等，企業提供員工工作與生活平衡。

勞動局說明，為辦理獎勵事業單位辦理托兒措施計畫，今年擴大獎勵對象，只要是桃園市僱用500人以下的企業，有發放托育津貼，提供優於法令的家庭照顧假、產假、產檢假、育嬰留停申請條件、彈性工時及更優渥的福利待遇等友善措施，可於今11月底前向勞動局申請最高6萬元的獎勵金。

托育 桃園 職場

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