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雙胞胎集合！新竹寶山雙胞胎節11月2日盛大登場

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉的雙胞胎比率曾居全國之冠，鄉公所為此每年都推出「雙胞胎節」，已成地方特色活動，今年同時安排自行車遊，從「雙胞胎井」出發。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉的雙胞胎比率曾居全國之冠，鄉公所為此每年都推出「雙胞胎節」，已成地方特色活動，今年同時安排自行車遊，從「雙胞胎井」出發。記者胡蓬生／攝影

新竹縣寶山鄉的雙胞胎比率曾居全國之冠，鄉公所為此每年都推出「雙胞胎節」，已成地方特色活動，近年還結合橄欖節同時推出，今年雙胞節因「山陀兒」颱風延至11月2日推出，還搭配自行車遊、露營，鄉長邱振瑋歡迎大家來共襄盛舉。

寶山鄉公所指出，鄉內辦雙胞胎節已逾10年，吸引各地遊客、雙胞胎來參加，主會場安排在今年剛修繕完成的「種子星球」，從上午9點到下午1點左右，有市集、表演節目及新興的布袋球競賽；去年全台有近百對雙胞胎來參加。

自行車騎乘從上午8點開始在雙胞胎井報到，騎乘約15公里，途經新湖路、山仙路，並抵達美麗的寶二水庫觀景台，隨後返回雙胞胎井，報名人數限150人，參加者請自備自行車，鄉公所現場備有電輔車80輛可供借用，費用300元，提供好禮相送，包括毛巾、80元兌換券、闖關券、自行車摸彩券及T恤一件，報名時間至10月29日中午12點止。

露營活動在當天下午開放在種子星球紮營，共有20組營位、10組露營車營位，安排晚會等活動，隔日中午退營，結束今年雙胞節盛會。

鄉公所表示，今年5月起鄉公所全面提高生育獎勵金，其中雙胞胎補助10萬元，由於戶政單位基於個資法，目前難以取得鄉內的雙胞胎對數，但鄉公所可從領取生育津胎推估，每年平均有3、4對雙胞胎出生，近10年應有近40對雙胞胎在鄉內出生，推估到60歲應有200對，此外，透過敬老金發放，目前鄉內最高齡的雙胞胎已有80多歲。

此外，橄欖是寶山鄉的「鄉樹」，栽種已有數十年，1984年就成立產銷班推廣，目前栽植約2萬株，集中在三峰、油田村，擁有全台唯一的橄欖產銷合作社，今年並獲十大青農獎的肯定。

值得一提的是，寶山、寶二水庫是新竹的重要供水來源，兩座水庫都位於鄉內，一個鄉有2座水庫，在全台可說少見，不過兩座水庫「出生時間」不同，所以不能算是雙胞胎，只能算是不同年齡的兄弟或姊妹。

新竹縣寶山鄉有2座水庫，圖為寶二水庫。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉有2座水庫，圖為寶二水庫。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉有2座水庫，圖為寶山水庫。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉有2座水庫，圖為寶山水庫。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉每年都推出「雙胞胎節」，成為地方特色活動。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉每年都推出「雙胞胎節」，成為地方特色活動。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉每年都推出「雙胞胎節」，已成地方特色活動，今年同時安排自行車遊，從「雙胞胎井」出發。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉每年都推出「雙胞胎節」，已成地方特色活動，今年同時安排自行車遊，從「雙胞胎井」出發。記者胡蓬生／攝影

新竹 自行車 雙胞胎

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