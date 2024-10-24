新竹購物節得標廠商「僅成立3月」挨批圖利 邱臣遠回應了

時代力量新竹市議會黨團今召開記者會，針對新竹購物節提出許多不合理之處，包括得標廠商僅成立3個月、買菜、加油發票都可抽獎並溯及既往等，要求代理市長邱臣遠勿當散財童子。邱臣遠也強調，招標程序依法進行，且購物節不是單一的活動。

市議員林彥甫指出，明天將開跑的新竹購物節得標行銷公司今年2月才設立，資本額僅100萬，且毫無經驗，卻在5月得標近500萬的活動案。離譜的是，活動毫無行銷策略，就連加油、買菜的發票通通都可以參加抽獎，甚至還可以回溯至10月1日，對於活絡商圈根本沒有幫助。

林彥甫進一步指出，細查購物節的標案有3間公司投標，其中1間辦理過台北、桃園購物節，更連續8年承辦台南購物節，如此有經驗的廠商未能得標，卻由成立僅3個月的新公司拿下，實在不難讓人聯想，而明年度購物節預算從今年的500萬增加到900萬，暴增80%，在活動成效未能證實前就大幅增加預算，是否為特定廠商量身打造、有圖利之嫌？

市議員蔡惠婷議員認為，購物節必須在消費行為上進行特殊設定，讓市民對新竹店家產生綁定效應，才會延續活動後的回購，可惜的是沒有看到任何在這方面的努力；市議員廖子齊表示，新竹購物節安排在雙11和百貨周年慶期間，對活絡本地商圈的幫助有限，呼籲市府重新評估購物節的策略，並考慮長期的經濟振興計畫。

邱臣遠回應，購物節除了邀請幾個主要的賣場之外，最重要的是要振興在地業者與商圈經濟，提振內需跟觀光行銷整合，市府皆依照採購法進行公開招標，程序依法進行，且購物節不只是單一的活動。

邱臣遠說明，市府從第3季到第4季還有許多活動，包含護城河的竹風好市微光市集，以及周末的萬聖節大遊行，甚至是12月的聖誕節晚會等活動，以及非常多的藝文表演，更配合舊城區的假日觀光巴士，是個全面性的整合行銷計畫。

邱臣遠強調，購物節市府邀集1千家特約商店，包含傳統店家跟地方商圈業者，並配合旅館同業公會，希望邀請更多外縣市甚至國外的朋友來到新竹市住宿，來趟輕旅行，只要透過住宿的發票上網登錄，就有5倍的抽獎機會，特約商店也有2倍抽獎的機會。