「點亮竹北」將逐步汰換全市路燈 鄭朝方：高鐵區實施

竹北市長鄭朝方推動「點亮竹北」，計畫逐步汰換全竹北市的老舊路燈，將耗能的傳統鈉燈全數更換為LED燈，預計2028年前全市超過1萬盞路燈都會更新，本月已經開始第一波汰換作業，由高鐵特區先實施，預計11月底前就會換上1千盞新路燈。

竹北市公所統計，全竹北市目前共有1萬5764盞路燈，其中仍有1萬1742盞路燈是採用傳統的鈉燈，不僅耗電且照明亮度不足，還有部分燈具甚至已超過20年未更換，已經出現燈光昏暗對夜間行車安全、市民的日常生活造成了潛在的危險性。

「點亮竹北」計畫逐步將全市路燈中傳統耗能的鈉燈更換為LED燈，規畫由人口及路燈密度最高的高鐵區為首波實施區域。鄭朝方指出，路燈的更換不僅是竹北市在節能減碳上的重要里程碑，也是提升市民生活品質的具體實踐。

竹北市公所指出，傳統鈉燈耗電量大，並不符合節能、節電訴求，去年竹北市僅路燈電費支出就高達1610萬元，龐大的用電成本凸顯更新路燈的必要性，因此點亮竹北計畫預計2028年前就會將全數上萬盞有汰換需求的路燈進行汰換，還能藉此省下大筆電費支出。

首波汰換已經展開，由高鐵區的1500盞開始分期施作，目前已經完成第一期、高鐵新竹站周邊的主要道路的446盞路燈，包含文興路、嘉豐南路等路段，11月底前還會再完成第二期，高鐵二路、復興二路等路段約500盞路燈。