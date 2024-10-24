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桃園供電不足？ 張善政怒槓台電

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園報導
電電公會報告指桃園市電力自給率137.7%，市長張善政昨批台電誤導桃園電力不足。記者朱冠諭／攝影
電電公會報告指桃園市電力自給率137.7%，市長張善政昨批台電誤導桃園電力不足。記者朱冠諭／攝影

台灣區電機電子工業同業公會報告指桃園市電力自給率137.7%，六都第2，桃園市長張善政昨批台電，之前拋出桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心是「誤導」。台電澄清，非指桃園供電不足，而是桃園以北產生電網瓶頸，桃市府回嗆無法接受。

張善政昨主持市政會議時表示，桃園市電力自給率達137.7%，代表桃園境內發電能量可滿足自身用電需求，還有近40%餘裕可送到外縣市，對桃園電力使用具備十足信心。

台電董事長曾文生8月說桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，引發電力不足疑慮。本報資料照片
台電董事長曾文生8月說桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，引發電力不足疑慮。本報資料照片

由於台電董事長曾文生8月拋出，桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，引起熱議。張善政昨搬岀電電公會數據，打臉曾文生說法，張說，若「親兄弟明算帳」，桃園要用的電不但自足，還能供給其他縣市，怎麼可以說桃園以北不能設立新的工業設施或資料中心。

張還說，位於桃園觀音的大潭發電廠仍在新增機組，一旦上線啟用，桃園電力自給率還會再往上爬，「桃園在台灣電力上，已盡了該出的一分力，甚至還有餘力供給其他縣市」。

張善政批台電先前說法是誤導，台電昨澄清，並非桃園市行政區內供電不足，而是以電網為畫分，「電網的桃園以北」，依賴南、中電跨區已有送電瓶頸，由於近年用電的大幅成長，但電網建設多為鄰避設施推動不易，桃園以北已有若干地區面臨電網瓶頸，正積極電網改善工程。

台電也指出，桃園地區近年快速發展，15年來用戶從98萬戶增至130萬戶，產業用電也因台商回流及產業升級，近2年用電申請量增加900MW以上，占全國增設用電的13.4%，推估每年將以11.4%幅度快速增長。資料中心屬高耗能產業，應謹慎面對並嚴格控管，避免排擠其他產業與民生用電。

桃園市府昨晚再度回應，批台電「桃園地區近年快速發展帶動用電成長，逐漸造成桃園市產生供電瓶頸」的說法片面，是誤導產業對投資桃園產生負面障礙，讓全力配合電力建設的桃園市政府「無法接受」。

桃市府強調，桃園市人口及產業成長，是因桃園為「國門之都」，台電應積極投入改善桃園電網建設經費，而非粗暴貼上桃園電網不穩的標籤。

台電 張善政 曾文生

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