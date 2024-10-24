聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗強風特報 樹倒、騎士摔車
苗栗縣昨天東北風強勁，頭份市、苗栗市都有路樹被強風吹倒，未波及人車，但苗栗市有女騎士遭掉落帆布招牌壓倒，幸輕傷未送醫。消防局提醒，中央氣象署發布陸上強風特報，將持續到26日上午11點，民眾外出要當心。
昨天刮起強風，讓不少苗栗民眾感受到比日前山陀兒颱風來時，風力更為強勁。頭份市永貞國小外台13線人行道一棵路樹，昨天上午6點半被發現往校園傾倒，當時還沒有學生上學，有驚無險。
另在苗栗市經國路4段、五谷路口則出現一整排共5棵路樹被強風吹倒，該處因排水溝工程，人行道5棵大樟樹抓地力較差，還好都是倒向路外，沒有波及人車。
除了樹倒意外，苗栗市一名55歲女騎士騎車經過三角公園，被掉落的帆布招牌壓到人車倒地受傷，苑裡鎮、後龍鎮等多地，也都傳出因風大騎車自摔事件，傷勢都不嚴重，
「風不是有點大而已，是超級大！」縣議員陳光軒也目睹婦人在頭份市育樂街、東桃路口騎車停等紅燈，人車突被強風一吹，就失去平衡倒地受輕傷，自己上前協助時，眼鏡被風吹噴飛。
苗栗縣消防局指出，東北風明顯增強，陸上強風特報連發，提醒民眾近日在沿海及空曠處要特別注意風大安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言