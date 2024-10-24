快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

欠老人送餐費 桃市府道歉急墊付

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導

桃園市社會局辦理老人送餐服務近日遭爆積欠11家送餐機構費用2個月，近千萬元，引發民代關切；社會局昨致歉，表示因與中央公文往返拖延到撥款時間，已緊急以長照服務經費墊付、發放，副市長蘇俊賓強調，不會讓長者餓肚子，會優化核銷流程。

有網友前天在社群平台發文，披露桃園市社會局委託民間機構的送餐服務，今年7月起付不出款，機構只能咬牙苦撐。多名議員獲悉後要求市府說明，議員魏筠還提到此類情況不是第一次，去年也有廠商等了3個月才拿到錢，但責任不能全怪社會局，現行辦法就是有許多繁複行政程序與規定。

魏筠說，桃園市老人福利由社會局主責，但相關經費是衛福部編列核發，社會局要請領經費必須先將報表送給衛生局，再轉給衛福部，她與議員黃瓊慧等人都建議市府成立長照處，解決人力與公文流程問題，直接對接中央。黃瓊慧另也憂心，社會局先墊付因應，恐排擠其他經費使用？

因網路貼文還提及「選錯市長真的會出事」等字句，有綠營人士轉貼稱「桃園老人悲歌」，國民黨市議員詹江村則不滿，回嗆是民進黨中央未撥款，反批是綠營刻意帶風向甩鍋市長張善政。

針對延遲付款爭議，社會局昨天致歉，說明桃園今年編列老人及身障者送餐服務7千多萬元，其中9成由衛福部分3期補助，市府自籌1成；第2期經費8月用罄，但第2期相關報表格式送中央後被要求調整，公文往返耽誤時間，致第3期經費延宕。衛福部10月初已核定經費，只是尚未撥款。

社會局也說明，相關送餐經費由長期照顧服務經費支應，不會有排擠效應。為避免類似情事重演，社會局明年起將於5月盤點長照預算是否足夠，若不足，先由其他經費墊付，待中央補助後補正。被指積欠的老人送餐服務近千萬元費用，市府昨、今天將核撥給送餐機構。蘇俊賓坦言，獨居長者送餐請款公文流程，確有檢討空間，也不應因流程把付款作業轉嫁廠商，會優化流程。

桃園 衛福部 議員

延伸閱讀

桃市府遭爆積欠老人送餐費 社會局急調預算支應

桃園獨居長者送餐服務費7月用光 詹江村：事實是中央補助款沒下來

積欠老人送餐服務經費2月 桃園社會局道歉允用其他預算墊付

全票通過！八德三元宮創建逾百年 將列桃園市定古蹟

相關新聞

桃園機捷列車設備停產 60億增購列車案卡關

桃園捷運公司爭取新購機捷列車，今年3月與交通部達成先買10列共識，費用對半分，但採購因號誌系統設備停產卡關，詢問多家廠商...

延宕9年終於開工 桃園楊光國中小活動中心2026年完工

桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於...

台電施工 桃園龜山4651戶26日停水10小時

桃園市經濟發展局今天表示，台水公司為配合台電公司辦理「供電線路設備更換工程」，將在26日凌晨0時起至上午10時止施工停水...

桃園勞動局表揚幸福企業 新生每胎最高6萬6千補助遠優於政府

桃園市政府勞動局今日表揚友善措施幸福企業，局長李賢祥表示，優質托育措施是吸引人才、有效降低勞工流動率，也是企業永續經營，...

雙胞胎集合！新竹寶山雙胞胎節11月2日盛大登場

新竹縣寶山鄉的雙胞胎比率曾居全國之冠，鄉公所為此每年都推出「雙胞胎節」，已成地方特色活動，近年還結合橄欖節同時推出，今年...

新竹購物節得標廠商「僅成立3月」挨批圖利 邱臣遠回應了

時代力量新竹市議會黨團今召開記者會，針對新竹購物節提出許多不合理之處，包括得標廠商僅成立3個月、買菜、加油發票都可抽獎並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。