欠老人送餐費 桃市府道歉急墊付

桃園市社會局辦理老人送餐服務近日遭爆積欠11家送餐機構費用2個月，近千萬元，引發民代關切；社會局昨致歉，表示因與中央公文往返拖延到撥款時間，已緊急以長照服務經費墊付、發放，副市長蘇俊賓強調，不會讓長者餓肚子，會優化核銷流程。

有網友前天在社群平台發文，披露桃園市社會局委託民間機構的送餐服務，今年7月起付不出款，機構只能咬牙苦撐。多名議員獲悉後要求市府說明，議員魏筠還提到此類情況不是第一次，去年也有廠商等了3個月才拿到錢，但責任不能全怪社會局，現行辦法就是有許多繁複行政程序與規定。

魏筠說，桃園市老人福利由社會局主責，但相關經費是衛福部編列核發，社會局要請領經費必須先將報表送給衛生局，再轉給衛福部，她與議員黃瓊慧等人都建議市府成立長照處，解決人力與公文流程問題，直接對接中央。黃瓊慧另也憂心，社會局先墊付因應，恐排擠其他經費使用？

因網路貼文還提及「選錯市長真的會出事」等字句，有綠營人士轉貼稱「桃園老人悲歌」，國民黨市議員詹江村則不滿，回嗆是民進黨中央未撥款，反批是綠營刻意帶風向甩鍋市長張善政。

針對延遲付款爭議，社會局昨天致歉，說明桃園今年編列老人及身障者送餐服務7千多萬元，其中9成由衛福部分3期補助，市府自籌1成；第2期經費8月用罄，但第2期相關報表格式送中央後被要求調整，公文往返耽誤時間，致第3期經費延宕。衛福部10月初已核定經費，只是尚未撥款。

社會局也說明，相關送餐經費由長期照顧服務經費支應，不會有排擠效應。為避免類似情事重演，社會局明年起將於5月盤點長照預算是否足夠，若不足，先由其他經費墊付，待中央補助後補正。被指積欠的老人送餐服務近千萬元費用，市府昨、今天將核撥給送餐機構。蘇俊賓坦言，獨居長者送餐請款公文流程，確有檢討空間，也不應因流程把付款作業轉嫁廠商，會優化流程。