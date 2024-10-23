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電力足不足引地方中央互槓 桃市府再批台電不負責任
台電日前表示桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，引發桃園市長張善政不滿。市府晚間再聲明，批台電稱「桃園電網不穩」毫無責任又粗暴。
張善政今表示，根據電電公會報告，桃園市境內的發電量不但可以自足，還有餘力供應外縣市，顯示台電過去拋出桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，是誤導的措施。
台電則回應，並非指桃園市行政區內供電不足，而是以電網為畫分，桃園以北有若干地區面臨電網瓶頸。
市府晚間回擊，表示台電片面主張「桃園地區近年快速發展帶動用電成長，逐漸造成桃園市產生供電瓶頸」，誤導產業對投資桃園產生負面障礙，讓全力配合電力建設的桃園市政府無法接受。
市府表示，桃園市人口及產業成長，是因桃園市為「國門之都」並有優越東亞樞紐地理區位及交通環境，針對產業用電需求，台電應積極投入改善桃園電網建設經費，而非聲稱投入鉅額經費，卻又彷彿毫無責任，粗暴貼上桃園電網不穩的標籤。
市府表示，台電投入各縣市電力建設經費及供電優先順序，應將電力自給率列入主要考量；市府支持電力建設，也請台電積極投入電網建設經費，支持產業及民生用電需求。
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