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桃市府遭爆積欠老人送餐費 社會局急調預算支應

中央社／ 桃園23日電

桃園市議員今天指出，社會局因預算用完，老人送餐服務7月起付不出錢、要廠商先墊付。社會局表示，已調整其他預算支應，在今明兩天內撥付，向中央請增的預算也進入撥款程序。

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天在桃園市議會質詢時指出，有民眾爆料，桃園市政府社會局因為預算用完，委託民間機構辦理的老人送餐服務7月起就付不出錢，硬拗廠商先墊付。

黃瓊慧表示，老人送餐服務的長照經費，市府須由衛生局收到中央補助款後再轉給社會局，從審核到撥款，需要跨局處及數次公文往返，造成送餐機構要代墊經費，建議應成立長照處，避免行政作業影響高齡者權益。

桃園市政府社會局指出，長照預算須待中央核定完撥付給市府後執行，桃園市長照今年原向中央申請新台幣38億餘元，其中90%由中央補助經費，市府自籌10%。

社會局表示，各縣市政府根據實際長照經費使用情況，若評估該年度至年底長照預算不足，可向衛福部請增長照經費；桃園因今年長照服務使用者增加，市府另向中央請增預算支應，衛福部已於9月中旬核定，撥款程序也正進行當中。

社會局指出，桃園市目前送餐機構共計有11家，為避免送餐服務中斷，經社會局盤點現有預算，已緊急調整其他預算科目支應，同時加速行政審核程序，儘速於今、明兩天內撥付餐費及服務費用。

另外，相關送餐經費由長期照顧服務經費支應，與市府其他預算使用無排擠效應。

議員 長照

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