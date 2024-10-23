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桃園「一生好運卡」發行破萬張 市府加碼偏鄉補助

中央社／ 桃園23日電

桃園市政府發行的「一生好運卡」破萬張，桃園市長張善政今天宣布好孕專車加碼補助措施，除每月抽獎活動外，復興區孕婦11月起將多14次產檢補助車資，盼能減緩偏鄉交通壓力。

桃園市政府與悠遊卡公司合作，在今年3月8日發行「一生好運卡」，不但搭乘指定計程車能享有「好孕專車」優惠，今年底前在桃園市五大指定藥妝通路消費，也能享有桃園專屬優惠。

張善政今天在市政會議上宣布好孕專車加碼補助措施時表示，11月1日起，復興區孕婦除原本每趟最高新台幣250元、總金額9000元的計程車車資補助外，加碼14次產檢補助車資、每次最高2600元的來回車資補貼。

張善政說，補助包括後山地區（高義里、三光里、華陵里）至婦產科醫療院所的來回車程補助最高2600元；中山地區（義盛里、羅浮里、奎輝里、長興里）補助最高2100元；前山地區（三民里、澤仁里、霞雲里）補助最高1600元，希望藉此減少偏遠地區孕婦前往醫療院所進行產檢的交通壓力。

張善政也說，市府加碼推出每月抽獎活動，凡是持有「一生好運卡」的準媽咪，自10月起至12月止，每月搭乘好孕專車2次以上的孕婦皆可參加抽獎，每月將有50名得獎者可獲得價值1000元的虛擬禮物卡；他也現場頒贈禮品給「一生好運卡」第1萬名持卡孕婦。

悠遊卡公司董事長林志盈則說，已有其他縣市向悠遊卡公司洽詢「一生好運卡」細節，計劃效仿推出相關措施，期盼將「一生好運卡」的成功經驗擴散至更多城市。

孕婦 張善政

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