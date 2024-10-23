苗栗颳強風 帆布砸騎士、議員服務處玻璃門被吹爆

氣象署今天發布強風特報，苗栗各地因強風吹襲出現零星災情，包括路樹連根傾倒以及行人、騎士遭掉落物品擊中，甚至無黨籍縣議員曾玟學服務處的玻璃門整片被吹爆。

中央氣象署今天發布強風特報，東北風明顯偏強，苗栗至雲林沿海空曠地區易有10至12級強陣風。

苗栗各地明顯感受到強勁風勢，人在室內也不時聽見屋外傳來陣陣「咻咻」風聲，警消單位接獲多起行人、機車騎士被強風吹倒事件；頭份市、苗栗市也分別有多棵路樹連根傾倒。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，上午10時許，苗栗市光復路1間店面帆布遭強風吹垮掉落路面，砸中騎機車行經該處的55歲林姓女子，所幸傷勢並無大礙。

苗栗縣議員曾玟學下午也透過臉書粉專PO文，提到自家服務處因強風發生災情，「服務處的其中一面玻璃門直接被整片吹爆」。從照片中可見玻璃碎片散落一地。

曾玟學說，事情發生在上午10時許，當時服務處內僅有1人，他與助理在外跑行程，所幸未造成人員受傷。他特別提醒大家，今天出門務必注意安全。