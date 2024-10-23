快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

苗栗颳強風 帆布砸騎士、議員服務處玻璃門被吹爆

中央社／ 苗栗縣23日電

氣象署今天發布強風特報，苗栗各地因強風吹襲出現零星災情，包括路樹連根傾倒以及行人、騎士遭掉落物品擊中，甚至無黨籍縣議員曾玟學服務處的玻璃門整片被吹爆。

中央氣象署今天發布強風特報，東北風明顯偏強，苗栗至雲林沿海空曠地區易有10至12級強陣風。

苗栗各地明顯感受到強勁風勢，人在室內也不時聽見屋外傳來陣陣「咻咻」風聲，警消單位接獲多起行人、機車騎士被強風吹倒事件；頭份市、苗栗市也分別有多棵路樹連根傾倒。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，上午10時許，苗栗市光復路1間店面帆布遭強風吹垮掉落路面，砸中騎機車行經該處的55歲林姓女子，所幸傷勢並無大礙。

苗栗縣議員曾玟學下午也透過臉書粉專PO文，提到自家服務處因強風發生災情，「服務處的其中一面玻璃門直接被整片吹爆」。從照片中可見玻璃碎片散落一地。

曾玟學說，事情發生在上午10時許，當時服務處內僅有1人，他與助理在外跑行程，所幸未造成人員受傷。他特別提醒大家，今天出門務必注意安全。

曾玟學 苗栗市 路樹

延伸閱讀

苗栗老婦人騎車竟被風吹倒 目睹議員直呼「今天風超級大」

萬聖變裝免入園費！開箱苗栗最新預約制「超大丘林秘境」 日式庭園、落羽松、手作體驗統統有 就連「電動帆船」都玩得到

今天風真透...苗栗路樹倒、市招掉 女騎士遭壓輕傷未送醫

苗栗縣颳強陣風 苗市、頭份多棵路樹連根倒

相關新聞

桃園機捷列車設備停產 60億增購列車案卡關

桃園捷運公司爭取新購機捷列車，今年3月與交通部達成先買10列共識，費用對半分，但採購因號誌系統設備停產卡關，詢問多家廠商...

延宕9年終於開工 桃園楊光國中小活動中心2026年完工

桃園市楊梅區楊光國中自2015年起規畫興建跆拳道訓練室暨活動中心大樓，不過礙於經費過一直修改設計，延宕約9年時間，今終於...

台電施工 桃園龜山4651戶26日停水10小時

桃園市經濟發展局今天表示，台水公司為配合台電公司辦理「供電線路設備更換工程」，將在26日凌晨0時起至上午10時止施工停水...

桃園勞動局表揚幸福企業 新生每胎最高6萬6千補助遠優於政府

桃園市政府勞動局今日表揚友善措施幸福企業，局長李賢祥表示，優質托育措施是吸引人才、有效降低勞工流動率，也是企業永續經營，...

雙胞胎集合！新竹寶山雙胞胎節11月2日盛大登場

新竹縣寶山鄉的雙胞胎比率曾居全國之冠，鄉公所為此每年都推出「雙胞胎節」，已成地方特色活動，近年還結合橄欖節同時推出，今年...

新竹購物節得標廠商「僅成立3月」挨批圖利 邱臣遠回應了

時代力量新竹市議會黨團今召開記者會，針對新竹購物節提出許多不合理之處，包括得標廠商僅成立3個月、買菜、加油發票都可抽獎並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。