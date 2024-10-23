新竹瓦斯公司24日下午「演習」 關西全鎮供氣將降壓

新竹瓦斯公司明天下午1點到4點，將舉辦關西地區切斷瓦斯供氣區塊演練，屆時關西全鎮用戶的瓦斯供氣壓力將下降，竹瓦公司提醒用戶注意。

新竹瓦斯公司表示，為強化防災緊急應變處置能力，公司將在10月24日（周四）下午1點至4點辦理「關西地區切斷瓦斯供氣區塊演練」，演練期間用戶家中的瓦斯壓力會下降，但不會有全無瓦斯的情況，建議關西鎮各里用戶盡量錯開演習時段或分流使用瓦斯，工業用戶請視需要自備燃料，如造成不便請見諒。