聽新聞
0:00 / 0:00
新竹瓦斯公司24日下午「演習」 關西全鎮供氣將降壓
新竹瓦斯公司明天下午1點到4點，將舉辦關西地區切斷瓦斯供氣區塊演練，屆時關西全鎮用戶的瓦斯供氣壓力將下降，竹瓦公司提醒用戶注意。
新竹瓦斯公司表示，為強化防災緊急應變處置能力，公司將在10月24日（周四）下午1點至4點辦理「關西地區切斷瓦斯供氣區塊演練」，演練期間用戶家中的瓦斯壓力會下降，但不會有全無瓦斯的情況，建議關西鎮各里用戶盡量錯開演習時段或分流使用瓦斯，工業用戶請視需要自備燃料，如造成不便請見諒。
新竹瓦斯公司表示，關西地區共有3608戶新竹瓦斯用戶，這次演習主要是測試開關功能，相關訊息請電洽新竹瓦斯股份有限公司03-5510263（總機7100、維修部分機2400-2412），或新關站03-5882445。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言