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降低水產養殖業者經濟損失 這公司推水質節能設備器材獲獎

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部最具指標性的創業獎項「2024微型創業楷模獎」，桃竹苗分署長輔導的團隊獲獎。桃竹苗分署長賴家仁（左二）與轄區企業主鍾良信（右二）、企業主呂志平（左一）一同合影。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部最具指標性的創業獎項「2024微型創業楷模獎」，桃竹苗分署長輔導的團隊獲獎。桃竹苗分署長賴家仁（左二）與轄區企業主鍾良信（右二）、企業主呂志平（左一）一同合影。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部最具指標性的創業獎項「2024微型創業楷模獎」，今年參與人數超過百位競爭激烈，最終僅由10位優秀創業家獲獎，其中勞動力發展署桃竹苗分署輔導提升水質幫助水產養殖更穩定的華照環保設備有限公司，及推出更節能的產品，一舉從眾多參與者中脫穎而出獲獎。

2024微型創業楷模獎需經歷評選過程的層層關卡，從初選、複選到決選，微型創業者，在創業過程中常面臨營運、資金及行銷等各項挑戰。因此，勞動部每2年辦理微型創業楷模評選，表揚創業者奮鬥克服困難歷程，鼓勵創業者積極經營事業發展，並提供多元協助。

創立華照環保設備有限公司的老闆鍾良信，因觀察到水產養殖業受到寒害、水體缺氧影響，導致個體發生病害或死亡，為避免汙染水質造成環境及經濟損失，同時也希望降低消費者改善環境的成本，促使他更專注於水質管理的提升，成功研發推出節能環保產品，獲得專利認證能提升水質之餘也輕鬆節電，並成功開發產品且申專專利。

而呂志平創立「希映科技股份有限公司」，創業起源於他逛百貨公司時，看到玻璃上的大長頸鹿貼紙，便開始思考如何讓這些靜態圖案動起來，並構想出在節能模式下能讓玻璃有更多元圖案變化，成功研發推出節能產品，獲得專利認證能延長維持畫面顯示效果且更省電，商品擁有獨特性，專注於節能技術和前沿創新，在市場中脫穎而出，提高了產品的競爭力而榮獲此獎。

桃竹苗分署長賴家仁表示，微型企業創業者在創業過程中常面臨各種問題，因此，創業者可透過勞動部微型創業鳳凰貸款、就業保險失業者創業貸款等各項創業輔導措施取得免費資源協助及顧問諮詢，提高微型企業者創業能力並取得營運資金順利實現創業夢。

成功 水質

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