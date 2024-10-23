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打造行人天堂 桃園巨蛋周邊改造將有新風貌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府陸續推動「舊城再生計畫」，下階段將以桃園區成功路為主軸，整合北科附工、桃園巨蛋等周邊景點進行空間改造。圖為桃園景福宮進行周邊人行環境改善工程。圖／市府提供
桃市府陸續推動「舊城再生計畫」，下階段將以桃園區成功路為主軸，整合北科附工、桃園巨蛋等周邊景點進行空間改造。圖為桃園景福宮進行周邊人行環境改善工程。圖／市府提供

改善行人地獄是重中之重，桃園市府今提出「成功Ｘ路廊」計畫，以桃園區成功路為主軸，整合北科附工、桃園巨蛋等周邊景點進行空間改造，盼打造示範人行空間。民代樂觀其成，但憂心取消部分停車格恐影響交通。市府回應，相關計畫會在做好交通配套後才逐步推行，避免擾民。

張善政市府上任後推動「桃園舊城再生」，工務局今在市政會議提出「成功Ｘ路廊」計畫，其中「成功路三段改善工程」明年6月開工、同年12月完工；「成功路改善工程」明年6月開工、後年2026年3月完工，總經費約1.3億元，中央補助8成、約1億元。

據規畫，未來北科附工學校圍牆將退縮3公尺，增加步行空間，並種植雙排喬木打造林蔭大道；市府地稅局前僅保留4席車位，其餘空間轉型為林蔭休憩廣場；桃園巨蛋現有停車場將取消，整合為廣場，並於人行道補植喬木、設置休憩座；成功橋也將封橋，打造為「水綠客廳」人行陸橋。

工務局表示，此計畫將活化城東區域，後續也將推動北科附工舊宿舍再利用計畫，並在改善後的人行空間舉辦文創市集、街頭藝術表演及藝文展覽。

不過，未來桃園巨蛋及稅務局周邊將共有24格路邊停車格被取消。工務局長汪在宙強調，被取消的停車格多為洽公車位，不影響一般民眾路邊停車，且周邊停車供給尚有餘裕，民眾可轉往使用市議會、桃園國民運動中心的周邊停車場或路邊停車格。

至於民眾關心成功橋封橋，恐影響車輛通行。汪在宙表示，待成功二橋新闢工程完工，且交通配套完成後，才會逐步將成功橋改為人行空間；成功二橋興建完成後，可將車流引導至長壽路，並將桃園巨蛋前五叉路口為雙十字路口，解決現有交通壅塞問題。

議員凌濤表示，該計畫可望打造完整藝文及生活廊帶，促進商圈發展，他樂觀其成，但也要求相關單位應做好指引疏導，成功橋封閉前也要提早公告宣導，避免因道路調整造成路況堵塞。

人行道 成功 桃園

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