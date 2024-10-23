參山處打造新竹峨眉湖環湖步道迴圈 至美段平台將首辦茶席

參山國家風景區管理處致力打造新竹峨眉湖環湖步道旅遊環境改善，其中至美段二期近千 平方公尺的多功能休憩平台已在去年完成，參山處將持續推動步道建設，預計2026年形成點、線、面並串接「真、善、美」環湖步道迴圈。

參山處表示，這次完成的平台工程斥資3424萬多元，位於新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋附近，面積達到970平方公尺，是一處可提供在地辦理各項活動的舒適場域。

參山處長曹忠猷表示，10月27日將首度在平台辦「峨眉湖畔茶席」，參加者一邊品味香醇的東方美人茶，一邊聆賞動人的客家歌謠，伴隨夕陽餘暉，共同譜寫出出和諧的山水美；茶席活動下午5點展開，現場將以簡約雅致的方式布置茶席，讓參與者能充分享受環湖平台的自然美景。

參山處表示，峨眉湖最近剛獲交通部觀光署台灣觀光百大亮點之一，今年也榮獲國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎；峨眉湖預計2026年完成「真、善、美」迴圈環湖步道，完成後將周邊細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等景點由點、線、面串接，提供遊客更多元體驗峨眉湖自然之美，提升在地觀光量能。