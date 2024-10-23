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參山處打造新竹峨眉湖環湖步道迴圈 至美段平台將首辦茶席

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣峨眉湖是農田水利署苗栗管理處所轄的大埔水庫，景致迷人。圖／參山處提供
新竹縣峨眉湖是農田水利署苗栗管理處所轄的大埔水庫，景致迷人。圖／參山處提供

參山國家風景區管理處致力打造新竹峨眉湖環湖步道旅遊環境改善，其中至美段二期近千 平方公尺的多功能休憩平台已在去年完成，參山處將持續推動步道建設，預計2026年形成點、線、面並串接「真、善、美」環湖步道迴圈。

參山處表示，這次完成的平台工程斥資3424萬多元，位於新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋附近，面積達到970平方公尺，是一處可提供在地辦理各項活動的舒適場域。

參山處長曹忠猷表示，10月27日將首度在平台辦「峨眉湖畔茶席」，參加者一邊品味香醇的東方美人茶，一邊聆賞動人的客家歌謠，伴隨夕陽餘暉，共同譜寫出出和諧的山水美；茶席活動下午5點展開，現場將以簡約雅致的方式布置茶席，讓參與者能充分享受環湖平台的自然美景。

參山處表示，峨眉湖最近剛獲交通部觀光署台灣觀光百大亮點之一，今年也榮獲國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎；峨眉湖預計2026年完成「真、善、美」迴圈環湖步道，完成後將周邊細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等景點由點、線、面串接，提供遊客更多元體驗峨眉湖自然之美，提升在地觀光量能。

參山處指出，峨眉湖秋冬可欣賞避冬的鸕鶿，歡迎各界走訪細茅埔吊橋一覽峨眉湖美景，造訪彌勒大佛、富興老街、十二寮休閒農業區、十二寮登山步道等兼具文化與自然特色的景點。

新竹縣峨眉湖景致迷人。記者胡蓬生／攝影
新竹縣峨眉湖景致迷人。記者胡蓬生／攝影
新竹縣峨眉湖（苗栗大埔水庫）景致迷人。記者胡蓬生／攝影
新竹縣峨眉湖（苗栗大埔水庫）景致迷人。記者胡蓬生／攝影
參山國家風景區管理處致力打造新竹峨眉湖環湖步道旅遊環境改善，其中至美段2期近千平方公尺的多功能休憩平台已在去年完成，10月27日將首次安排茶席活動。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處致力打造新竹峨眉湖環湖步道旅遊環境改善，其中至美段2期近千平方公尺的多功能休憩平台已在去年完成，10月27日將首次安排茶席活動。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處致力打造新竹峨眉湖環湖步道旅遊環境改善，其中至美段2期近千平方公尺的多功能休憩平台已完成。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處致力打造新竹峨眉湖環湖步道旅遊環境改善，其中至美段2期近千平方公尺的多功能休憩平台已完成。圖／參山處提供

吊橋 峨眉湖 新竹

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