出動排煙車！桃消赴社宅演練電動車火警 強化社區防護

近年電動車領牌數竄升，鋰電池模組在火警中的災害管控成為全球高度關注議題。桃園市消防局第三大隊今於桃園蘆竹一號社會住宅舉辦電動車火警消防搶救演練，透過自衛消防編組演練，強化住戶火災應變能力和用火用電安全意識，提升消防人員對建築內部鋰電池燃燒的應變判斷能力。

大竹消防分隊指出，今演練項目包含使用自行研發的底盤瞄子控制電動車輛鋰電池的燃燒火勢，透過由下而上的射水方式降溫，並搭配使用防火毯，覆蓋起火車輛達到滅火效果。

另模擬地下室空間因鋰電池燃燒而濃煙密布，使用救災機器人協助尋找火源並進行防護。該機器人能以每小時6公里的速度行進，跨越超過20公分的障礙物，並具備37度爬坡、狹窄空間陡梯攀爬及涉水能力，配有攝影鏡頭及熱顯像儀，可即時回傳現場影像，更可近距離搜集火源相關資訊。

針對地下室建築火警常因密閉空間通風不良、煙熱易蓄積導致增加救援風險，此次演練特別納入消防特種車輛「排煙車」，強化火場排煙作業；此外為確保消防人員於高樓及地下室火警能與外部指揮人員保持通訊暢通，同時演練無線電中繼站架設，避免因資訊不對等而錯失即時應變及戰術指揮先機。