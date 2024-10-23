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頭份建國夜市又查獲違法中國製零食 移送裁罰

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣政府衛生局今天表示，頭份市建國夜市又查獲攤商違法販售未經輸入查驗、無進口商資訊的中國製零食，2業者均來自外縣市，除將產品下架封存，並移請所轄衛生局裁罰。

苗栗縣衛生局食品衛生科科長徐玉清指出，9月初在頭份建國夜市查獲多家攤商違法販售未經過輸入查驗的中國製零食，零食外包裝上都是簡體中文，沒有台灣進口商相關資訊，經派員稽查裁罰後，昨天下午接獲民眾陳情，建國夜市又出現販售簡體字中國食品，再次前往稽查。

徐玉清表示，稽查人員到場發現有2攤商販售相關產品，其中1家業者在稽查人員到場時一度躲避不敢出面，後得知產品將下架封存才露面。

衛生局指出，2家業者都來自外縣市，聲稱現場販售的中國製食品是從網路平台進貨購入，稽查人員檢視商品未經查驗登記、沒有繁體中文標示，現場總計65項、2190包產品全數下架，後續移請所轄衛生局裁處。

依照食品安全衛生管理法第21條及第30條規定，自國外輸入食品除自用外，應經輸入查驗、取得許可後，始得進口；食品外包裝應遵守食品安全衛生管理法第22條規定，以繁體中文標示相關資訊，包括品名、成分、淨重、國內負責廠商、營養標示、原產地等。

衛生局提醒，夜市選購食品時，應注意是否有繁體中文標示及產品資訊包裝是否完整。針對業者，也將請夜市管理單位加強對攤商宣導，勿販售不合法食品。

中文 夜市 衛生局

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