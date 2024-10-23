桃園往龍科路小車多爆瓶頸 議員請命明年截彎拓寬100米

桃園市龍潭區聖德街至聖亭路巷道小，連接烏樹林工業區及龍潭學園區往來車多塞車瓶頸，40多年來無法解決，市議員徐玉樹今天下午表示，該巷道口路小、車多卡住，希望市府明年優先處理該瓶頸路口，採截彎取直拓寬100公尺改善，解決地方塞車瓶頸。

龍潭區聖德街至聖亭路方向，過去連接聖亭路八德段460巷及直行聖德街往返，由於該460巷道及聖德路銜接聖亭路出口，巷道小，無法會車，但因該巷道路口，卻是烏樹林工業區、龍潭科學園區工作民眾通行捷徑，平日車多、流量大，形成交通瓶頸塞車路口，經常發生事故，地方人陳情改善。

徐玉樹表示，聖德街、聖亭路連接路口長期交通瓶頸，該巷道往往是中豐路、烏樹林工業區、中央社區聯連龍科捷徑，幾十年來人口增加，路小、車多，形成該路口車多打結，地竹方一直陳情改善。

過去因為地主不願意拓寬，如今時空背景改變，如今市府有道路瓶頸計畫，明年經費較足，希望市府列入優先處理瓶頸路口，協商地主價購土地、截彎取直拓寬100公尺道路，改善長年交通瓶頸問題。

聖德路連接聖亭路，關係每天數萬樹林工業區、龍科及在地居民通行，該路口長期卡住，造成交通塞車單重。聖德里長徐春淼說，該巷道小、彎道多，許多車子轉彎或不熟路況駕駛，經常掉落一旁農田或發生事故，地方希望拓寬，因地主不同意，成為交通瓶頸路口，希望市府協助拓寬，解決塞車交通瓶頸，共創雙贏，他樂觀其成。