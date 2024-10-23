苗栗老婦人騎車竟被風吹倒 目睹議員直呼「今天風超級大」

苗栗縣今天東北風強勁，一些民眾感受到比颱風假風還大，議員陳光軒目睹一名老婦人在頭份市育樂街、東桃路口騎車停等紅燈，人車因此突然倒下受輕傷，他幫忙時眼鏡被風吹噴飛，直呼「真的不是有點大而已，是超級大」！

中央氣象署發布陸上強風特報，苗栗縣受影響，風大因此發生數件騎車小狀況，陳光軒今天跑完行程，由助理開車行經頭份市尚順育樂廣場前育樂街、東桃路口時停等紅燈，發現號誌變綠，前方的一輛機車卻一動也不動，隨後人車倒地。

陳光軒與助理下車幫忙扶持，老婦人騎士被倒下的機車壓傷左小腿，左邊身體擦傷，還好沒有什麼大礙，老婦人說，因為風大，綠燈加油門，機車也騎不動，強風一吹就失去平衡倒地。

陳光軒幫老婦人推車到中央路風比較小的地方，過程中陳光軒的眼鏡也被大風吹噴飛，助理後來在約30公尺的距離找到，陳光軒說，頭份市今天的風，真的不是有點大而已，是超級大，提醒外出千萬要小心。

苗栗縣許多民眾都感到比山陀兒颱風的風勢還大，今天上午9點50分在苗栗市三角公園光復路，一間店面帆布招牌突然掉落路面，55歲林姓女子騎車經過遭擊中倒地，還好傷勢無大礙自行就醫，警方據報到現場處理，詳細事故原因進一步調查釐清。