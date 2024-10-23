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桃議員不滿統籌分配款長期殿後 財政局：已促中央修法

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員梁為超指出桃園市這9年上繳中央稅款達2兆元。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員梁為超指出桃園市這9年上繳中央稅款達2兆元。圖／桃園市議會質詢即時畫面

桃園市議會定期會今天財政局工作報告時，多位議員關切現行中央統籌分配款對桃園不公平，要求市府向行政院反映盡快修財劃法，財政局長歐美鐶強調已經要求中央把餅做大。

歐美鐶答覆議員陳美梅、楊朝偉等人詢指出，財劃法無論怎麼修，最重要的是等統分配款的餅要先做大，不然沒有實質的效益，現行財劃法是1999年實施，2002當時的行政院長林全就說要修正，但是到現也沒修法。

財政局表示，財政部去年陸續和縣市政府討論，聽各方意見，雖然接納約80項的建議案，不過到現在立法院只有委員個人，或民眾黨、國民黨團提的版本，行政院沒有提自己的財劃法修正版本送立法院審議，據了解中央認為現行的版本就可以順暢運行。歐美鐶強調，行政院現行財劃法已實施一段時間，市政府的看法是如果不把餅做大，無論怎麼修都不夠，餅做大才能分配更多資源給地方政府

議員于北辰指財劃法設計先天不良，餅做大沒用分配還是少，比起其他五都桃園很弱勢，應該要找出對桃園有優勢的計算公式。議員梁為超、張桂綿指出，桃園市9年上繳中央的稅款高達2兆元，應該獲得更多的分配款和補助。歐美鐶同意梁的看法，並認為營業稅應該百分百納入中央統籌款，這是修法首要努力目標，過去參加財政部相關會議時，財政部也同意不能把財政能力看成負面列表，財政能力好反而補助款要減少，還有其他縣新也有意見被採納，但是行政院沒有綜合這些意提出自己的財劃法修正版本送立法院，目前還是在討論階段，等於有共識但是餅沒做大，也不送自己的版本進立法院審議。

議員徐其萬、陳韋曄也為市政府在六都的統籌補助款和一般補助幾乎都墊底抱屈。財政局表示，統計今年度人均統籌1.31萬元，人均一般補助款0.3萬元，都是6都排名倒數第2，各縣市分配指標研修整併作業曠日廢時，修法程序難以推進，不過今年出席財政部或立法院相關會議，仍建議中央先擴大獲配財源規模，將各種稅收分配到地方政府的比率拉高，確保地方政府有足夠資源，提升財源自主能力。

另外，桃園市去年度獲配財源中央統籌分配稅款及一般性補助款合計數329億元，雖較前一年度獲配財源289億元增加40億元，但獲配數仍為6都最低。

桃園 議員 財劃法

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