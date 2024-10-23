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桃園好孕專車加碼 復興孕婦產檢車資最高再補助2600元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市好孕專車11月起加碼補助復興區孕婦產檢車資，市長張善政（右二）今也特別頒贈價值超過2萬元的手機及紀念悠遊卡給1名幸運孕婦。記者朱冠諭／攝影
桃園市好孕專車11月起加碼補助復興區孕婦產檢車資，市長張善政（右二）今也特別頒贈價值超過2萬元的手機及紀念悠遊卡給1名幸運孕婦。記者朱冠諭／攝影

桃園市今年3月起開辦好孕專車，市長張善政今天宣布，11月1日起加碼補助復興區孕婦產檢車資，除享有原本9000元車資補助，額外補助14次當日來回趟次車資，並依居住地最高補助1600到2600元。

桃園「好孕專車」今年婦女節上路，凡設籍桃園市孕婦或配偶設籍桃園市的非本國籍孕婦，均可上網申請「一生好運卡」，補助計程車費36趟次、每趟次最高補助250元，總補助金額9000元，為全台之冠。

張善政表示，考量復興區孕婦產檢路途較遠，市府加碼，除了原有的9000元車資補助，另額外補助每人每次懷孕最高14次產檢當日來回趟次車資，依據孕婦居住地到產檢醫療院所的距離，復興區後山高義、三光、華陵里每趟次來回車資最高補助2600元，中山義盛、羅浮、奎輝、長興里每趟次來回車資最高補助2100元，前山三民、澤仁、霞雲里每趟次來回車資最高補助1600元。

張善政表示，另針對桃園市所有持「一生好運卡」搭乘好孕專車的孕婦，只要每個月搭乘趟次達2趟以上，將從中抽出50個名額，贈送價值1000元的電子卡禮物。

此外，一生好運卡核發已破萬張，今天市政會議上市府也邀請第1萬名幸運孕婦，由張善政、悠遊卡公司董事長林志盈頒贈價值超過2萬元的手機及紀念悠遊卡。

孕婦 張善政 桃園

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