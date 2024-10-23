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桃園獨居長者送餐服務費7月用光 詹江村：事實是中央補助款沒下來
桃園市議員詹江村今天上午在議會質詢指出，綠營立委國會辦公室人員昨晚在臉書，指市府風光辦活動，但是獨居長者送餐服務7月就付不出錢，造成送餐合作廠商苦撐。詹批事實是中央的補助款還沒下來，綠營刻意帶風向甩鍋市長張善政。
議會今天上午定期大會由財政局等單位工作報告，詹江村表示，綠營透過臉書發布假消息，開頭就寫著「選錯市長真的會出事」，並指張善政風風火火辦活動，偏偏排擠到老人家的餐費，再硬拗廠商先墊付，也許年底就有獨居老人餓死的新聞，他批綠營藉帶風向、假消息，後面接著就是營造中央幫地方善後的氛圍。
桃園市議員黃瓊慧質詢指出，昨晚有粉專爆出桃園市獨居老人（含身障者）送餐的經費用完，7月起市府就付不出錢給承包的廠商，她和其中幾家廠商接觸了解內情，每人都苦不堪言，3個多時間要由廠商先墊款確實辛苦。
她表示昨晚緊急連絡社會局了解情況，發現衛生局（負責向中央請款）9月18日已經行文中央，申請獨居長者送餐報結，目前中央審核中，預計這周會撥款，但是這中間一來一往的作業流程是核准後衛生部撥款給衛生局，衛生局再撥給社會局，公文往返人力作業會造成耽擱。她說，之前就有議員要求市府成長照處，解決人力和公文流程等問題，市府要確實檢討，副市長蘇俊賓答詢坦言，獨居長者送餐請款的公文流程，確實有檢討空間，而且不應該因為流程把付款作業轉嫁廠商。
對於社會局要先用其他經費，支付承包獨居長者送餐的11家合作廠商，黃瓊慧質疑過去沒發生這種情形，現在要用其他經費先支付的做法，是不是會排擠其他經費的使用？還有網路上議論此事，有人耽心會不會造成獨居長者餓肚子甚至餓死的問題？主計處長林世杰表示會了解用其他經費先支付的做法；蘇俊賓強調，保證不會發生長者餓肚子這種事，會優化核銷流程。
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