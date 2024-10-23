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桃園三陽路彎路且易被樹遮眼 車禍頻傳將改善
桃園市楊梅區三陽路及梅高路二段路口為一T字路口，現未設有號誌，不過三陽路路型彎曲且為下坡，地方反映用路人車速快，又易被路旁樹木遮擋視線，導致路口車禍頻傳，希望改善。桃園市交通局回應，因車流增加，會勘後決定增設三色號誌，預計年底前完工。
三陽路及梅高路二段，口為一T字路口，2條路都是雙向各一線道的8公尺寬道路，地方居民表示，這邊真的滿恐怖的，不僅要增加貨運公司，且平時大貨車眾多，加上三陽路銜接路口那段，又是下坡最寬且最直的地方，大家想要超車，卻不知道有個路口，年輕人車速快愛飆車，也會因躲在大車後沒被發現，容易閃避不及，路口車禍頻傳，不敢想像貨運公司再進駐，會變多嚴重。
根據楊梅警分局統計，近3年有受傷及未受傷車禍案件共有14件。居民說，路口問題眾多，主管機關應主動設置，而非讓地方居民自己來求裝設，加上附近社區約600戶都相當仰賴三陽路的串聯，尖峰時間塞車是家常便飯。
市議員周玉琴表示，楊梅地方居民要通往新屋，也常走這條聯絡道路，因為台66容易塞車，往高鐵站或觀音方向也仰賴這條說大不大，說小不小剛好2線道的道路，建議設置三色號誌，增加用路人安全，一次做到好。
交通工程科長曾啟倫回應，三陽路的路型又彎曲且下坡道路，用路人行經路口時，容易被一旁路樹林蔭遮蔽，加上車速過快，現在車流量又大，地方反映後會勘檢討，決定增設三色號誌，目前還在規畫設計中，預計年底前完成。
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