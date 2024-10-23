積欠老人送餐服務經費2月 桃園社會局道歉允用其他預算墊付

桃園市社會局辦理老人送餐服務，昨傳積欠送餐機構費用已經2個月，有民眾忍不住上網抱怨「這樣下去誰都撐不住」，引起民代關注；社會局今為此致歉，指原因是與中央核對第二期報表的公文往返拖延到第三期撥款時間，會先用其他預算墊付。

民進黨立委林月琴和桃園市議員魏筠、黃瓊慧、黃家齊等人都關心此事；魏筠更指社會局遲付款項非第一次，去年也曾有類似情事，廠商等了3個月才拿到錢，但責任不能全怪社會局，現行辦法就是有許多繁複行政程序與規定。

魏筠指出，桃園市的老人福利是社會局主責業務，但相關經費是衛福部編列核發。因此，社會局要請領經費必須先將報表送給衛生局，再由衛生局轉給衛福部，等於中間多一道關卡，錢核撥下來也必須走同樣流程，一來一往，得花不少時間，若是資料還要調整，耽誤時間勢必更長。建議市府成立長照處，有長照處主責老人福利，直接對口中央，縮短行政作業。

社會局表示，桃園今年編列老人及身心障礙者送餐服務7千餘萬元，其中9成由衛福部分3期補助，市府自籌1成，目前第2期經費已於8月用罄，但由於第2期執行狀況的報表送到中央後被要求調整，公文往訪需要時間，以致第3期經費延宕，不過報表問題已經解決，衛福部10月初也核定了經費，只是尚未撥款。

社會局統計有11家機構執行送餐但未領到錢，總金額近1千萬，將先行調整其他預算支應，預計最慢明天發。

社會局為積欠送餐費道歉，強調市府非常重視老人福利及服務，一直積極建構高齡友善的健康城市，將以事件作為案例，檢討改進相關作業流程，避免類此情形再發生。

另外，由於網路抱怨提到「選錯市長真的會出事」，又說「施政還是要選票考量」，立委柯建銘辦公室主任轉貼文章並稱「桃園老人悲歌」，也掀波瀾。藍營市議員詹江村不滿，臉書回嗆是民進黨中央政府未撥款，卻厚著臉皮甩鍋張善政。