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竹市凍卵補助明年減編1884萬 新增240萬中醫調理補助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議會即將召開定期會，市議員曾資程審查市府明年度預算時發現，凍卵補助明年度減編1884萬，並新增中醫調理費240萬元，認為成效不彰、換湯不換藥。圖／曾資程提供
新竹市議會即將召開定期會，市議員曾資程審查市府明年度預算時發現，凍卵補助明年度減編1884萬，並新增中醫調理費240萬元，認為成效不彰、換湯不換藥。圖／曾資程提供

新竹市議會即將召開定期會，市議員曾資程審查市府明年度預算時發現，凍卵補助明年度減編1884萬，並新增中醫調理費240萬元，認為成效不彰、換湯不換藥。新竹市衛生局說明，中醫調理助孕男女皆可申請，凍卵流程過程辛苦，導致部分人選擇放棄。

曾資程指出，凍卵政策是市長高虹安上任後，推動的重大政策之一，但明年編列預算與今年相較減少1884萬元，顯然今年預算執行不如預期。

曾資程提到，明年市府新編240萬補助中醫助孕調理費，市府說明補助僅限女性朋友申請，民進黨黨團也關注相關計畫內容，大家都好奇的詢問，不容易懷孕的原因，難道就一定歸責在女方嗎？如果是男方的因素，但不能申請補助，有沒有性別歧視？

曾資程認為，若補助只限女性，是傳統封建思想父權體制貶抑女性的遺毒，不孕都怪罪女生，萬一是男生的因素又不能補助，換男生要抗議了。

新竹市衛生局說明，市府從去年5月推行凍卵補助計畫以來，已有1188人次進行AMH檢測，130人成功凍卵並實際受補助。執行凍卵流程中，女性常需忍受賀爾蒙作用帶來的辛苦，直到順利取卵後，診所才會提供收據申請補助。

此外，凍卵過程需要與醫師充分諮詢，流程較為繁瑣，導致部分人選擇放棄。因此明年起將根據2023、2024年的執行狀況編列經費，採取實支實付方式核支，確保不會造成經費浪費。

衛生局強調，有關明年新編列的240萬補助「中醫助孕調理費」，市府規畫中醫調理助孕計畫補助對象為設籍新竹市20歲至45歲已婚男女。此計畫預計與中醫師公會合作辦理，補助名額1000人，1人1年限用2次，1次1200元，最高1年2400元，並依實際完成中醫助孕調理的市民提供補助。

新竹市政府表示，未來將參考採納各界寶貴意見，並在實施過程持續與專家共同討論評估，確保政策貼近民意，提供市民更優質的補助方案。

凍卵政策是市長高虹安上任後，推動的重大政策之一，去年5月推動以來，已有1188人次進行AMH檢測，130人成功凍卵。圖／新竹市立馬偕兒童醫院提供
凍卵政策是市長高虹安上任後，推動的重大政策之一，去年5月推動以來，已有1188人次進行AMH檢測，130人成功凍卵。圖／新竹市立馬偕兒童醫院提供
新竹市議會即將召開定期會，市議員曾資程審查市府明年度預算時發現，凍卵補助明年度減編1884萬，並新增中醫調理費240萬元，認為成效不彰、換湯不換藥。圖／曾資程提供
新竹市議會即將召開定期會，市議員曾資程審查市府明年度預算時發現，凍卵補助明年度減編1884萬，並新增中醫調理費240萬元，認為成效不彰、換湯不換藥。圖／曾資程提供

中醫 凍卵 衛生局

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