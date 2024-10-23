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苗栗縣颳強陣風 苗市、頭份多棵路樹連根倒

中央社／ 苗栗縣23日電

中央氣象署預測東北風明顯偏強，發布陸上強風特報，苗栗縣今天出現8至10級陣風，苗栗市頭份市分別有路樹不堪強勁風吹襲傾倒，所幸未造成人員傷亡。

苗栗縣頭份市有民眾一早上班，赫見1棵高約2層樓的路樹，橫倒卡在永貞國小的圍牆上，拍下照片轉貼到臉書社群「我是頭份人」，引來網友回應「比山陀兒颱風假的風還大」、「應該是要放假，樹都翻牆了要上課」、甚至質疑「氣象又搞錯」。

根據中央氣象署資料，因應東北風增強，凌晨就已針對台南以北沿海空曠地區發布強風特報，將出現9至11級強陣風。截至上午9時，苗栗縣就已測得最大10級陣風，大多數鄉鎮市民眾也都明顯感受到上午的風勢變大了。

苗栗市台6線經國路目前正由公路局苗栗工務段進行人行道改善工程，民眾上午發現，接連有5棵路樹樟木不堪強風吹襲，出現傾倒、連根拔起，所幸樹倒的方向位置並未佔據馬路，沒有造成人員受傷或車輛毀損。

苗栗市長余文忠前往現場勘查表示，基於行政一體原則，苗栗市公所公園路燈管理所將主動協助；為了保持路樹的完整性，建議先剪除部分枝葉後，再由負責工程的承包商，盡快把路樹種回去，避免好不容易長大的路樹因此死亡。

余文忠也指出，相傳今天節氣霜降過後，苗栗將開始颳起「九降風」，提醒鄉親早晚出門多添件衣服。

苗栗市 路樹 頭份

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