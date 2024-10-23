夜市簡體字標示違規零食 苗栗查獲2000多包最高罰300萬

苗栗縣政府衛生局昨晚據報到頭份市建國夜市，查獲65項2190包中國大陸簡體字標示零食，未依食品安全衛生管理法繁體中文標示，及產品完整資訊，有食安疑慮，攤商最高可罰300萬元。

頭份市建國夜市上個月已查獲一次違規販售簡體字標示零食，衛生局昨晚接獲檢舉，趕到現場稽查，發現2攤販售，其中1家逃離，後來又回到現場，衛生局指出，2家攤商共查獲65項2190包違規零食，外包裝上沒有台灣進口商相關資訊，產品標示雖然有製造日期，但都是簡體中文，業者聲稱是從網路平台購買進貨，因都在外縣市，將移請當地衛生單位依食安法，裁罰3萬元至300萬元。

衛生局指出，外國食品可以購買自己食用，但如果要販售，必須經過輸入查驗，且必須以繁體中文，完整標示品名、成分、淨重、國內負責廠商、營養標示、原產地等資訊，保障消費者安全。