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竹市萬聖大遊行26日登場 東門圓環周邊交管封閉
新竹市政府將於26日（周六）晚間7時舉辦2024新竹市萬聖節「NOW GO搞怪趴」大遊行活動，遊行隊伍將於府前廣場集合出發，沿著東門圓環及護城河繞行，活動期間周邊路段將管制交通，請民眾提前改道。
新竹市政府表示，為維持活動圓滿順暢，請用路人注意相關交通管制等資訊。詳細交通管制路段及時間資訊如下：
一、10月26日（周六）15時30分至22時，以下路段雙向封閉：
1.中正路（世界街至中央路）。
2.中山路（大同路至中正路）。
3.英明街（大同路至中正路）。
4.府後街(中央路至土城橋)。
二、10月26日（周六）17時30分至22時，以下路段雙向封閉：
1.中正路（中央路至東門圓環）。
2.東門圓環。
3.文化街（東門圓環至中央路）。
4.中央路（文化街至中正路）。
新竹市交通處提醒，活動期間請民眾提前改道，同時也籲請前來參加「2024新竹市萬聖節活動」的民眾，依停車場導引牌面停放汽、機車，並配合警察指揮並遵守交通安全規則，以確保交通順暢與人車安全。
新竹市政府表示，活動當天將有哇哈哈劇團、海波兒童劇團等眾多精采表演隨行，當天更規畫「萬聖風市集」及天竺鼠車車偶裝見面會等活動，邀請大小朋友一同來扮裝變身，參加熱鬧的街頭遊行。
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