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發掘苗栗的獨特 「懂栗嗨」陳建成獲選未來大人物
「懂栗嗨」聯盟成員陳建成在苗栗市水圳、電箱行動， 有些人莫名其妙，甚至被誤以為是破壞，他的創意與毅力，喚起對城市環境及風貌獨特性的重視，最近獲媒體集團辦理的「未來大人物」肯定。
「未來大人物」是由關鍵評論網媒體集團2015年起舉辦，發掘並表彰35歲以下正在改變社會的年輕人，今年第8屆陳建成是獲獎人之一，他返鄉運用多樣的創意手法，參與社會福利、表演藝術等工作，後來創業經營生活選品店「共發」，組成懂栗嗨聯盟參與社區行動。
其中，懂栗嗨「洗垢藝」系列創作，第一號作品在田寮圳水泥牆面上，運用高壓水槍沖洗出水圳底魚群圖樣，田寮圳流經苗栗市區，早期兼具灌溉、排放汙水功能，飄散臭味而有盲腸之稱，近年來汙水下水道建設，逐漸有所改善。
田寮圳就在市民身邊，與生活息息相關，高壓水槍沖洗牆垢成圖，不會像油漆彩繪造成汙染，也有美感，洗垢藝自然淡化且符合環保意識，懂栗嗨又再進階推出教案，帶領幼兒園幼童探索內尚待改善的水圳，以繪本故事導讀、手機裝配顯微鏡觀察水體等，再搭配洗垢藝技術和幼童在圳邊共創。
不過，行動過程也會碰到波折，去年申請獲准彩繪苗栗縣政府後方電箱，卻有民眾報案，警察因此到場了解，他期盼大眾能更直接、友善地關注生活大小事，同時欣賞與鼓勵在社區行動者。
陳建成認為苗栗的社區改變不是來自大量資源、權力投入，而是透過對話與共識，推動具體而細微的行動。而且不應再以城市或鄉下來定義評論苗栗，而應以獨特的主體性為本，「苗栗是一片沃土」，也有許多優秀鄉親，不論年紀、職業都能找到利基，期待繼續大放異彩！
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