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蘆竹、龜山派出所不足 議員關切

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市警力吃緊，蘆竹區、龜山區已規畫新設派出所，航空城和平鎮山子頂派出所也評估增設中。圖為下月5日啟用的桃園區小檜溪派出所。記者朱冠諭／攝影
桃園市警力吃緊，蘆竹區、龜山區已規畫新設派出所，航空城和平鎮山子頂派出所也評估增設中。圖為下月5日啟用的桃園區小檜溪派出所。記者朱冠諭／攝影

桃園市人口成長快，但龜山區新建的坪頂派出所完工近1年卻遲未啟用，蘆竹區民代也反映僅4個派出所，廳舍不足、警力吃緊。警察局回應，坪頂派出所因疫情延宕12月啟用，另規畫在龜山、蘆竹、平鎮與大園增設派出所，減輕基層負擔。

桃園市警局昨天至議會工作報告，多名議員關切派出所建置情形。議員陳雅倫說，龜山區大坪頂地區、A7重劃區人口成長快，但坪頂派出所去年11月完工後迄今未啟用，僅靠大埔派出所維安，還要防堵來自新北市的噪音車，基層警力吃緊。

議員錢龍、張桂綿也反映，蘆竹區人口17萬人，僅設4個派出所，相較龜山區18萬人口已有7個派出所，2028年還將新增文青派出所，警力配置差距明顯，呼籲蘆竹增設第5個派出所。

警察局回應，龜山區坪頂派出所受疫情影響，今年9月才拿到使用執照，已排定12月啟用。另在文青里、舊路里將新設文青派出所，預計2026年9月30日開工、2029年9月完工。

因應蘆竹上南崁地區及機捷A10山鼻站周邊人口成長，市警局也規畫在油管路二段設山鼻派出所，2026年底前將完成區段徵收。

警察局長吳坤旭也提到，桃園區新建的小檜溪派出所完成工程驗收，今天起進駐警力，11月5日啟用；因應航空城拆遷，捷運綠線G16車站周邊的機關用地將作為大園分局遷建及新設派出所用地；平鎮區山峰自辦市地重劃區也將積極爭取土地增設派出所。

桃園 警察 議員

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