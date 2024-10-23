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西湖汽油味濃 中油挖路尋滲漏

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗西湖、後龍交界近日汽油味濃，疑似中油輸油管線滲漏，昨開挖但仍未找到滲漏點。記者吳傑沐／攝影
苗栗西湖、後龍交界近日汽油味濃，疑似中油輸油管線滲漏，昨開挖但仍未找到滲漏點。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣西湖鄉二湖村與後龍鎮南港里交界，近來不斷傳出濃濃的汽油刺鼻味，當地野溪水面還漂著浮油，居民懷疑是台1線路面下的中油輸油管線滲漏所致；中油公司昨天在台1線南下內車道開挖尚未查出滲漏點，將沿管線持續清查。

該野溪位在西湖鄉二湖村2、3鄰與後龍鎮南港里1鄰交界谷地，上游是東和鋼鐵廠，居民一度質疑汙染源來自鋼鐵廠，不過環保局稽查後並無所獲，依據濃濃油品刺鼻味道，研判是台1線路面下的中油輸油管線滲漏所致。中油昨派機具進場開挖路面，因查漏工程難度較大，目前仍無結果。

南港里1鄰李姓住戶說，發現空氣中瀰漫油品刺鼻味已一周左右，味道還沖進屋內，感覺不舒服，屋外菜園、文旦柚園都是抽取野溪水源灌溉，很怕土壤已被汙染，也擔心20多年的柚子樹枯萎。

西湖鄉長高阿賜昨也到工地現場了解，希望中油公司趕緊在下雨前找到滲漏點止漏，防止汙染範圍擴大，避免摻有油料的溪水順流到西湖溪入海。

環保局指出，20日傍晚接獲陳情，連夜派員稽查，但並未找到汙染源，汙染狀況也不明顯，研判油料是從土壤滲出，暫時先交由中油公司派員善後處理。

中油公司中區營業處指出，昨天先將路面下管線內的柴油抽出，之後再沿管線清查可疑滲漏點，已並已申請路權將台1線與苗31線路口開挖，屆時請路過台1線車輛放慢車速，注意施工。

中油 味道 環保局

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