桃園推食享冰箱2.0捐冰箱冷凍櫃 張善政：69據點顧弱勢

桃園市政府推出「食享冰箱2.0」計畫，市長張善政今天至龍潭區出席食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈記者會，張善政說，市府率先全台推動設置食享冰箱，今年據點擴展至69處，由在地企業及社區捐贈剩食或即期品，推出食享冰箱2.0計畫，照顧弱勢族群。

桃園市府自2022年推動食享冰箱，以公私協力模式提倡在地食材、在地解決，目前增至69處據點，分享超過12.22公噸食物，給予需要的弱勢家庭，達到零剩食目標，興毅慈善基金會今天捐贈24台冰箱、25台冷凍櫃，提供賣不完蔬果和食品，落實食品安全，開啟食享冰箱2.0計畫，張善政向捐贈企業、基金會頒發感謝狀感謝。

張善政表示，大家都知道食物不要浪費，如何做到需要花一些心思，食享冰箱透過里長推動，這幾年據點急速擴增至69個據點，照顧有需要的弱勢民眾，今年中元普度，中壢仁海宮動員宮廟將普度物資捐贈食享冰箱，興毅慈善基金會結合家樂福、富邦基金會協助食享冰箱擴大，落實食物不浪費理念。