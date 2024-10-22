快訊

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園推食享冰箱2.0捐冰箱冷凍櫃 張善政：69據點顧弱勢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左二）出席食享冰箱暨興毅慈善基金會捐贈冰箱冷凍櫃，推動食享冰箱2.0零剩食。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）出席食享冰箱暨興毅慈善基金會捐贈冰箱冷凍櫃，推動食享冰箱2.0零剩食。記者曾增勳／攝影

桃園市政府推出「食享冰箱2.0」計畫，市長張善政今天至龍潭區出席食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈記者會，張善政說，市府率先全台推動設置食享冰箱，今年據點擴展至69處，由在地企業及社區捐贈剩食或即期品，推出食享冰箱2.0計畫，照顧弱勢族群。

桃園市府自2022年推動食享冰箱，以公私協力模式提倡在地食材、在地解決，目前增至69處據點，分享超過12.22公噸食物，給予需要的弱勢家庭，達到零剩食目標，興毅慈善基金會今天捐贈24台冰箱、25台冷凍櫃，提供賣不完蔬果和食品，落實食品安全，開啟食享冰箱2.0計畫，張善政向捐贈企業、基金會頒發感謝狀感謝。

張善政表示，大家都知道食物不要浪費，如何做到需要花一些心思，食享冰箱透過里長推動，這幾年據點急速擴增至69個據點，照顧有需要的弱勢民眾，今年中元普度，中壢仁海宮動員宮廟將普度物資捐贈食享冰箱，興毅慈善基金會結合家樂福、富邦基金會協助食享冰箱擴大，落實食物不浪費理念。

興毅社會福利慈善事業基金會董事長陳崇旗表示，感謝市府持續推動食物銀行，讓公益正能量在桃園深根；家樂福文教基金會執行長蘇小真說，食物捐贈不僅是物資分享，也是社會系統的建立，市府協助媒合讓許多餐廳、飯店捐出未販售完食物，打造有韌性的社區。

桃園市食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈冰箱冷凍櫃，推動食享冰箱2.0零剩食。記者曾增勳／攝影
桃園市食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈冰箱冷凍櫃，推動食享冰箱2.0零剩食。記者曾增勳／攝影

冰箱 張善政 桃園

延伸閱讀

石門水庫8.5萬魚苗放流 張善政：淨水質、成魚變美食

桃園華興池公園啟用4天馬上曝缺失…人為破壞？議員：必須改善

桃園這國小通學廊道改善人行遮雨安全 張善政：4年改善75校

龜山樂善寺觀世音菩薩出家日 張善政贈「光被四海」匾額

相關新聞

疑中油柴油輸油管滲漏 苗縣西湖、後龍交界散發刺鼻味

苗栗縣西湖鄉二湖村與後龍鎮南港里交界，近來不斷傳出濃濃的汽油刺鼻味，當地野溪水面有淡淡的浮油，居民懷疑是上方台1線路面下...

桃園推食享冰箱2.0捐冰箱冷凍櫃 張善政：69據點顧弱勢

桃園市政府推出「食享冰箱2.0」計畫，市長張善政今天至龍潭區出席食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈記者會，張善政說，市...

桃優質紅茶鍾桂香奪特等 張善政：將桃映紅茶推向國際

桃園市長張善政今日下午出席年度優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎；張善政指出，若干年前「桃映紅茶...

全面遏止秋冬燒稻草 竹市科技執法最高可罰10萬

秋天是稻作收割期間，不少農民等不及稻草腐化，貪圖方便露天燃燒稻草。新竹市環保局今年10月起至12月，除加強2處24小時制...

輔導桃園社會企業參與國際認證 桃市府：讓國際見證提升公信力

2024桃園社會企業城市國際論壇將於11月2日舉行，桃園市政府與中央大學輔導11家社會企業參與國際認證，也將於當天公布是...

剛通車！國3大溪南出匝道網批S彎危險、嚇到 高公局回應

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道通車一周多，許多民眾南出大溪行車，「第一次晚上開，真的被嚇到」、「小S彎很危險，怎麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。