桃優質紅茶鍾桂香奪特等 張善政：將桃映紅茶推向國際

桃園市長張善政今日下午出席年度優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎；張善政指出，若干年前「桃映紅茶」品牌推出後，如今越來越多人認識桃園紅茶，也帶動桃園紅茶價值倍增，對所有辛苦投入茶產業的農友是很好的回饋與鼓勵。

頒獎典禮於市府綜合會議廳舉行，張善政恭喜今年獲獎的農民朋友，表示經過農會多年的努力，「桃映紅茶」成功打響名號，今年的評鑑比賽也看到許多青農第二代持續傳承種茶技術，相信桃園茶產業未來發展將不可限量，也期盼未來持續與中央、農會及農友們一起努力，讓「桃映紅茶」品牌享譽國際。

農業局表示，今年紅茶評鑑參賽點數共443點，包含小葉種326點、大葉種117點，由農業部茶及飲料作物改良場專家評分，選出包含特等獎1名、頭等獎14名、金質獎39名及銀質獎41名等獎項，評審項目分為茶葉的外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等。為讓評鑑結果更具識別性，也特別規畫茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上防偽封籤作為安全及認證標示，而市府也於賽前繳茶時辦理農藥殘留抽測，層層嚴格把關，讓消費者買得安心、喝得放心。

農業局說明，隨著氣候異常，茶產業面臨極大的考驗，作為農民最強後盾，市府積極推動智慧農業，鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，以推廣智慧茶園管理，並達到即時監測及災害預防，將自然環境可能造成的損失降至最低，也成立桃園智慧農耕團，以提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助農民各項農事工作，解決茶產業從業人員稀缺及高齡化等挑戰，期盼與政府相關部門及農民們攜手合作，讓桃園茶產業永續發展。

今年優質紅茶評鑑比賽9月7日開始為期3天，9月9日在龍潭區農會揭曉評鑑結果，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎，她表示自己和先生廖文金、兒子廖俊融經營「尚好茗茶」，家人多年努力耕耘奠定良好根基，未來會和家人持續精進製茶技術及堅持對品質的要求，帶給大家最優質、好喝的桃園好茶。

農業局長陳冠義表示，茶葉在桃園發展已有100多年的歷史，不同的茶產區在不同的天然條件下有各自的地方特色茶，隨著市場紅茶接受度提高，2007年市政府團隊積極規畫推動桃園市精緻紅茶評鑑比賽，取名自唐詩「人面桃花相映紅」，並結合市花桃花，「桃映紅茶」從此成為桃園茶產業的生力軍，以桃園原生種茶菁製成，茶農精心培製，外觀纖細勻稱，茶湯紅豔明亮，香氣淡雅，滋味甘醇濃郁，實是紅茶中的極品。

陳冠義表示這幾年氣候異常，茶產業也面臨極大的考驗，市府努力當農民的後盾，除了積極推動智慧農業，鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，以推廣智慧茶園管理，並達到即時監測及災害預防，將自然環境可能造成的損失降至最低，也成立桃園智慧農耕團，用提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助農民的各項農事工作，以解決茶產業從業人員短缺及高齡化等挑戰，期盼在政府相關部門、農民們攜手合作下，能攜手度過種種難關，合力讓台灣的茶產業永續發展。