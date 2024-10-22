桃優質紅茶鍾桂香奪特等 張善政：將桃映紅茶推向國際
桃園市長張善政今日下午出席年度優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎；張善政指出，若干年前「桃映紅茶」品牌推出後，如今越來越多人認識桃園紅茶，也帶動桃園紅茶價值倍增，對所有辛苦投入茶產業的農友是很好的回饋與鼓勵。
頒獎典禮於市府綜合會議廳舉行，張善政恭喜今年獲獎的農民朋友，表示經過農會多年的努力，「桃映紅茶」成功打響名號，今年的評鑑比賽也看到許多青農第二代持續傳承種茶技術，相信桃園茶產業未來發展將不可限量，也期盼未來持續與中央、農會及農友們一起努力，讓「桃映紅茶」品牌享譽國際。
農業局表示，今年紅茶評鑑參賽點數共443點，包含小葉種326點、大葉種117點，由農業部茶及飲料作物改良場專家評分，選出包含特等獎1名、頭等獎14名、金質獎39名及銀質獎41名等獎項，評審項目分為茶葉的外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等。為讓評鑑結果更具識別性，也特別規畫茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上防偽封籤作為安全及認證標示，而市府也於賽前繳茶時辦理農藥殘留抽測，層層嚴格把關，讓消費者買得安心、喝得放心。
農業局說明，隨著氣候異常，茶產業面臨極大的考驗，作為農民最強後盾，市府積極推動智慧農業，鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，以推廣智慧茶園管理，並達到即時監測及災害預防，將自然環境可能造成的損失降至最低，也成立桃園智慧農耕團，以提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助農民各項農事工作，解決茶產業從業人員稀缺及高齡化等挑戰，期盼與政府相關部門及農民們攜手合作，讓桃園茶產業永續發展。
今年優質紅茶評鑑比賽9月7日開始為期3天，9月9日在龍潭區農會揭曉評鑑結果，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎，她表示自己和先生廖文金、兒子廖俊融經營「尚好茗茶」，家人多年努力耕耘奠定良好根基，未來會和家人持續精進製茶技術及堅持對品質的要求，帶給大家最優質、好喝的桃園好茶。
農業局長陳冠義表示，茶葉在桃園發展已有100多年的歷史，不同的茶產區在不同的天然條件下有各自的地方特色茶，隨著市場紅茶接受度提高，2007年市政府團隊積極規畫推動桃園市精緻紅茶評鑑比賽，取名自唐詩「人面桃花相映紅」，並結合市花桃花，「桃映紅茶」從此成為桃園茶產業的生力軍，以桃園原生種茶菁製成，茶農精心培製，外觀纖細勻稱，茶湯紅豔明亮，香氣淡雅，滋味甘醇濃郁，實是紅茶中的極品。
陳冠義表示這幾年氣候異常，茶產業也面臨極大的考驗，市府努力當農民的後盾，除了積極推動智慧農業，鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，以推廣智慧茶園管理，並達到即時監測及災害預防，將自然環境可能造成的損失降至最低，也成立桃園智慧農耕團，用提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助農民的各項農事工作，以解決茶產業從業人員短缺及高齡化等挑戰，期盼在政府相關部門、農民們攜手合作下，能攜手度過種種難關，合力讓台灣的茶產業永續發展。
今日包括議員徐玉樹、陳美梅、黃婉如、農業部農糧署北區分署長林傳琦、農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、桃園區長許敏松、龍潭區長黃世琪、桃園市農會理事長李文政、龍潭區農會理事長謝明宏、蘆竹區農會理事長黃教陽、桃園市茶商公會理事長吳金池及桃園市茶藝研究學會理事長陳碧南都出席頒獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言